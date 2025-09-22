Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»

Η ανακοίνωση της παράταξης «σπιράλ» του Πέτρου Ψωμά αναφέρει:

Έληξε στις αρχές Σεπτεμβρίου η θητεία της Διευθύντριας του Πατρινού Καρναβαλιού, Σοφίας Χρυσοπούλου. Το σπιράλ την συγχαίρει και δημόσια για την συμβολή της στον θεσμό και το θετικό αποτύπωμα που κατάφερε να αφήσει στην ΚΕΔΗΠ Πατρινό Καρναβάλι κατά το σύντομο πέρασμά της από την συγκεκριμένη θέση ευθύνης. Μόνο που ο αυτός ο κύκλος κλείνει χωρίς να έχει επιδιωχθεί να ανοίξει έγκαιρα και σύννομα ο επόμενος. Κι έτσι ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός της πόλης, σήμερα –λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026- παραμένει ακέφαλος και χωρίς πυξίδα.

Η δημοτική αρχή και η διοίκηση του Πατρινού Καρναβαλιού δεν φρόντισαν να προκηρυχθεί η συγκεκριμένη θέση έγκαιρα και με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, έτσι ώστε να αναλάβει το ρόλο ο καταλληλότερος υποψήφιος από όσους θα εκδήλωναν ενδιαφέρον. Αντιθέτως, επιλέχθηκε η «προσωρινή κάλυψη της θέσης από δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Πατρέων, που θα αποσπαστεί στο νομικό πρόσωπο». Η συγκεκριμένη διαδικασία α)είναι παράτυπη, β)δεν εγκρίθηκε από κανένα αντιπολιτευόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)επιλέχτηκε μεν, δεν έχει καρποφορήσει δε, δεκαπέντε μέρες μετά την κένωση της θέσης. Και έτσι είναι πλέον ακέφαλο διοικητικά το Πατρινό Καρναβάλι, όπως εδώ και μήνες είναι καλλιτεχνικά ακέφαλο και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η άλλη δημοτική πολιτιστική δομή της πόλης.

Η δίχως ηγεσία πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού έρχεται να συμπληρώσει ένα ανησυχητικό παζλ, κομμάτια του οποίου είναι η απουσία στοιχειώδους προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις του 2026, τα χαμένα κονδύλια από το Ταμείο Ανάπτυξης για έργα στα Σφαγεία (που υποτίθεται είχαν εξασφαλιστεί αλλά κινδυνεύουν, καθυστερούν ή ακυρώνονται) και η μη αξιοποίηση –ή έστω ενημέρωση- ενός έμπειρου Διοικητικού Συμβουλίου για το τι μέλλει γενέσθαι.

Τι μένει; Τα «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και η προσπάθεια να καλυφθεί η έλλειψη προετοιμασίας και ουσιαστικής προβολής με φραστικές εξαγγελίες για δήθεν «απογείωση του θεσμού». Το Πατρινό Καρναβάλι δεν είχε δικό του περίπτερο στη ΔΕΘ, δεν είχε καν ο Δήμος Πατρέων. Οι επισκέπτες της έκθεσης είδαν ένα μη διαδραστικό εικαστικό στο χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με μηδαμινό ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ οι Πατρινοί ακούσαμε τον μεν Δήμαρχο Πατρέων να μιλά για «σειρά προτάσεων προς το Υπουργείο» (τις οποίες η πόλη αγνοεί), τους δε αρωγούς να εξαγγέλλουν ποσά και διάθεση βοήθειας χωρίς λεπτομέρειες και πλάνο.

Με μεγαλοστομίες, ανοργανωσιά, παράτυπες διαδικασίες και ανενημέρωτο ΔΣ και καρναβαλική κοινότητα, Πατρινό Καρναβάλι δεν γίνεται. Κρούουμε δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου, όσο υπάρχει ακόμα (άραγε υπάρχει;) χρόνος.

