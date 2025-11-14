Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Φοβάται την αλήθεια και την Ιθάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός απαντά στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο του βιβλίο

Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Φοβάται την αλήθεια και την Ιθάκη»
14 Νοέ. 2025 14:38
Pelop News

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σήμερα νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή επίθεση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για το αδημοσίευτο ακόμη βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, με τίτλο «Ιθάκη». Ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το βιβλίο «ενδιαφέρον μυθιστόρημα», δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν σκοπεύει να το διαβάσει, αφήνοντας —όπως είπε— την «αποδόμησή» του σε άλλους.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι η στάση αυτή του πρωθυπουργού δεν αποτελεί έκπληξη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει συστηματικά την ουσιαστική συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης και τα αδιέξοδα που, όπως λέει, δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. «Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών και τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών», αναφέρει.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη για «συγκάλυψη και αποδόμηση της αλήθειας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απομακρύνει τη δημόσια συζήτηση από κρίσιμες υποθέσεις που πλήττουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Προσθέτει επίσης ότι η Ελλάδα «δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης», απαλλαγμένο —όπως σημειώνει— «από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι αυτό ακριβώς φοβάται ο πρωθυπουργός: τον δημόσιο διάλογο για το περιεχόμενο της «Ιθάκης» και τη συμβολή που θεωρεί πως μπορεί να έχει σε μια νέα πολιτική πορεία για τη χώρα. «Αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του», καταλήγει.

