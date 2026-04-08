Στο 1,95% ανέβηκε το επιτόκιο στα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Με υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ολοκληρώθηκε η νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου.

08 Απρ. 2026 16:56
Pelop News

Με αυξημένο επιτόκιο θα διατεθεί η νέα σειρά εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,95%, έναντι 1,74% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε ισχυρό, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 946 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,37 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρινίστηκε, δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

