Επιτυχημένο διήμερο για τον ΙΟ Πατρών με διακρίσεις αθλητών

Επιτυχημένο διήμερο για τον ΙΟ Πατρών με διακρίσεις αθλητών
21 Οκτ. 2025 16:53
Pelop News

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο  αθλητής του Ι.Ο. Πατρών Λεωνίδας Αργυρός, στον 3ο OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Ιστιοπλοΐας «ΝΑΥΑΡΙΝΟ», που έγινε στην Πύλο το  Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου 2025.

Στους αγώνες, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν 4 ιστιοδρομίες, συμμετείχαν 37 αθλητές στην κατηγορία Optimist U13 και διεξήχθησαν στα νερά του ιστορικού κόλπου του Ναυαρίνου.

Τον 3ο OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Ιστιοπλοΐας «ΝΑΥΑΡΙΝΟ», διοργάνωσαν ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου Νέστωρ (ΝΑΣΠ) και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της 198ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Ο ΙΟ Πατρών με ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Παράλληλα το ίδιο Σαββατοκύριακο οι αθλητές μας Δούσκα Κωνσταντίνα, Κουτσουρόπουλος Παναγιώτης και Κουτσουρόπουλος Φίλιππος με συνοδό τους τον προπονητή Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου, συμμετείχαν  στον Διασυλλογικό Αγώνα ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΧΧΧΝΙΙ που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ilca 4 που θα διεξαχθεί από τις 24 έως 28 Οκτωβρίου στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.

Ο Όμιλός μας συγχαίρει τον αθλητή του, Λεωνίδα Αργυρό και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές του, στις επόμενες διοργανώσεις.

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!
