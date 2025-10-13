ΕΠΣ Αχαΐας: Τι ισχύει για τα ραδιοτηλεοπτικά

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 9 για τα «Ραδιοτηλεοπτικά – ΜΜΕ» που περιλαμβάνεται στο νέο Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου 2025: “

Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω διαδικτύου) μετάδοσης όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ρυθμίζονται με τις προκηρύξεις της οικείας διοργανώτριας. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής καθώς και στα πρωταθλήματα γυναικών που διοργανώνει η ΕΠΟ, παραχωρεί τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα στις Ε.Π.Σ. που έχουν έδρα τα συμμετέχοντα στα πρωταθλήματα σωματεία”.

Κάθε σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα, για τα τοπικά πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως υπάρξεως και ύψους τιμήματος, θα πρέπει να εγκρίνεται από την οικεία Ένωση, ενώ για τα πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών θα υποβάλλεται στην ΕΠΟ, προς έγκριση, μόνον εφόσον το τίμημα της συμβάσεως ξεπερνάει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ του αγώνα. Για ποσά κατώτερα των 1.000 ευρώ θα εγκρίνεται από την αρμόδια ΕΠΣ.

Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.

Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα για απευθείας μετάδοση αγώνα, επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί η σχετική σύμβαση. Αν ένας αγώνας, μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας συνεδρίασε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και μεταξύ των θεμάτων, συζητήθηκε το “Πλαίσιο διαχείρισης των Ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων” των αγώνων Γ’ Εθνικής και Τοπικών πρωταθλημάτων και πάρθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αποφάσεις:

1) “Για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2025-2026 η άδεια – έγκριση θα δίνεται ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ενδιαφερόμενους (όπως δόθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό SportFmPatras). Θα καταγράφεται σε αρχείο της ΕΠΣΑ όλη η δραστηριότητα, ώστε να έχουμε όλη την εικόνα των ραδιοτηλεοπτικών και να το δούμε στο τέλος της περιόδου, για να μπει αναλυτικά στην επόμενη προκήρυξη 2026-2027 το πλαίσιο διαχείρισης των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων”.

2) Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι για την έγκριση και έκδοση της άδειας θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ΕΠΣΑ τρεις (3) μέρες πριν τον αγώνα για μαγνητοσκόπηση ή απ’ ευθείας μετάδοση.

3) Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τη σχετική Άδεια, που θα τους παραχωρείται από την ΕΠΣ Αχαΐας στον Διαιτητή ή Παρατηρητή αγώνα πριν την έναρξή του.

4) Επίσης καλούνται όλοι οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, cameraman και φωτογράφοι, που επιθυμούν να καλύπτουν τους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων & κυπέλλου, όπως και τους αγώνες της Γ’ εθνικής και γυναικών Β’ και Γ’ εθνικής να κάνουν επίσημη αίτηση στη Γραμματεία ή στο email της Ένωσης epsaxaias@yahoo.gr αναγράφοντας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ιδιότητα και το Μ.Μ.Ε που εκπροσωπούν), για να βγει “Κάρτα Πιστοποίησης (εισόδου)” από την ΕΠΣΑ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



