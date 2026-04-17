ΕΠΣΑ: Αχαϊοι διαιτητές από την επόμενη εβδομάδα

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια των play offs της Α’ Κατηγορίας και βλέπουμε…

Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επαναρχίζουν το σαββατοκύριακο και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, καθώς ορίστηκαν και πάλι διαιτητές εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των αγώνων και οι διαιτητές:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

PLAY OFFS

Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: Πάτραι – Πανμοβριακός, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Πήγασος – Αρης Πατρών, Ταξιάρχης.

Γηπ. Προσφυγικών, 19.30: Εθνικός Πατρών – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.30: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Αχαϊκή, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

PLAY OUTS

Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Ηρακλής Πατρών – Αστέρας Μιντιλογλίου, Μπακόπουλος.

Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τέμενης, Μαρδάς.

Γηπ. Προαστείου, 16.30: Νίκη Προαστείου – Ζαβλάνι, Βαβαρούτας.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 16.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαιός, Σταθόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

PLAY OUTS

Γηπ. Ακράτας, 16.30: Αιγείρα/Ακράτα – Διαγόρας Βραχνεΐκων, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Ροιτίκων, 16.30: Δόξα Παραλίας – Απόλλων Εγλυκάδας, Ανδριανός.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 16.30: Λιμνοχώρι – Ικαρος Λακκόπετρας, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 16.30: Φαραϊκός – Πυρσός Πατρών, Χριστοδουλάτος.

Γηπ. Λάππα, 16.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Σταροχώρι, Πολυγενής.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 16.30: ΑΕ Αιγίου – Καλάβρυτα, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Προαστείου, 19.30: Αργυρά – Αστέρας Λεοντίου, Παπαχρήστος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Κρίνου, 16.30: Κρίνος – Δίας Σαραβαλίου, Ταξιάρχης.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 16.30: ΑΟ Τριταίας – Αναγέννηση Πατρών, Μπακόπουλος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Παναχαϊκός, Μερμήγκας.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.45: Δάφνη Πατρών – Πείρος Ισώματος, Βαβαρούτας.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ρίου, 16.30: Αίας Πατρών – Θύελλα Αιγίου, Πολυγενής.

Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: Ολυμπιακός Πατρών – Αρόη, Μαρδάς.

Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αετός Ρίου, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 16.30: Πάτρα 2005 – Αχιλλέας Καμαρών, Παπακωνσταντίνου.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

PLAY OFFS

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.30: Ολυμπιακός ΦΠ – Περιβόλα, Γκαβός.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: ΑΕΚ Πατρών – Αυτόνομη, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

PLAY OFFS

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ατρόμητος Πατρών Β – Αναγέννηση Σκιαδά, Βαβίλης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 19.30: Πάτραι Β – Φλόγα Ρόδιας, Φωτείνης.

