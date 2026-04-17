ΕΠΣΑ: Αχαϊοι διαιτητές από την επόμενη εβδομάδα
17 Απρ. 2026 12:56
Pelop News

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια των play offs της Α’ Κατηγορίας και βλέπουμε…

Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επαναρχίζουν το σαββατοκύριακο και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, καθώς ορίστηκαν και πάλι διαιτητές εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των αγώνων και οι διαιτητές:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
PLAY OFFS
Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: Πάτραι – Πανμοβριακός, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Πήγασος – Αρης Πατρών, Ταξιάρχης.
Γηπ. Προσφυγικών, 19.30: Εθνικός Πατρών – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.30: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Αχαϊκή, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
PLAY OUTS
Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Ηρακλής Πατρών – Αστέρας Μιντιλογλίου, Μπακόπουλος.
Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τέμενης, Μαρδάς.
Γηπ. Προαστείου, 16.30: Νίκη Προαστείου – Ζαβλάνι, Βαβαρούτας.
Γηπ. Βραχνεΐκων, 16.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαιός, Σταθόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4
PLAY OUTS
Γηπ. Ακράτας, 16.30: Αιγείρα/Ακράτα – Διαγόρας Βραχνεΐκων, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Ροιτίκων, 16.30: Δόξα Παραλίας – Απόλλων Εγλυκάδας, Ανδριανός.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 16.30: Λιμνοχώρι – Ικαρος Λακκόπετρας, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 16.30: Φαραϊκός – Πυρσός Πατρών, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Λάππα, 16.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Σταροχώρι, Πολυγενής.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 16.30: ΑΕ Αιγίου – Καλάβρυτα, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Προαστείου, 19.30: Αργυρά – Αστέρας Λεοντίου, Παπαχρήστος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κρίνου, 16.30: Κρίνος – Δίας Σαραβαλίου, Ταξιάρχης.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 16.30: ΑΟ Τριταίας – Αναγέννηση Πατρών, Μπακόπουλος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Παναχαϊκός, Μερμήγκας.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.45: Δάφνη Πατρών – Πείρος Ισώματος, Βαβαρούτας.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ρίου, 16.30: Αίας Πατρών – Θύελλα Αιγίου, Πολυγενής.
Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: Ολυμπιακός Πατρών – Αρόη, Μαρδάς.
Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αετός Ρίου, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 16.30: Πάτρα 2005 – Αχιλλέας Καμαρών, Παπακωνσταντίνου.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
PLAY OFFS
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.30: Ολυμπιακός ΦΠ – Περιβόλα, Γκαβός.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: ΑΕΚ Πατρών – Αυτόνομη, Βαβίλης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4
PLAY OFFS
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ατρόμητος Πατρών Β – Αναγέννηση Σκιαδά, Βαβίλης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προσφυγικών, 19.30: Πάτραι Β – Φλόγα Ρόδιας, Φωτείνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ