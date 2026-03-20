ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για ακόμα μία αγωνιστική (πιθανότατα η τελευταία), θα «σφυρίξουν» διαιτητές από άλλες Ενώσεις στα παιχνίδια των play offs.
Συνοπτικά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στο ερασιτεχνικό:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
PLAY OFFS
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Ατρόμητος Πατρών – Πανμοβριακός, εκτός ΕΠΣΑ.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Εθνικός Πατρών – Πήγασος, εκτός ΕΠΣΑ.
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αχαϊκή, εκτός ΕΠΣΑ.
PLAY OUTS
Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Διαγόρας, Ανδριανός.
Γηπ. Προαστείου, 15.30: Νίκη Προαστείου – Ηρακλής Πατρών, Μερμήγκας.
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αχαιός – Δόξα Νιφορεΐκων, Τσάκης.
Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης, Βαβαρούτας.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Απόλλων Εγλυκάδος – Αστέρας Μιντιλογλίου, Φωτείνης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3
PLAY OUTS
Γηπ. Ροιτίκων, 15.30: Δόξα Παραλίας – Αιγείρα/Ακράτα, Βαβαρούτας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3
PLAY OFFS
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Αρης Πατρών, εκτός ΕΠΣΑ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Φαραϊκός – Παναθηναϊκός Πατρών, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Ισώματος, 15.30: Πείρος – Λιμνοχώρι, Πολυγενής.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ρίου, 15.30: Αετός Ρίου – Δαβουρλής, Ταξιάρχης.
Γηπ. Καλαβρύτων, 18.30: Καλάβρυτα – Αργυρά, Παπακωνσταντίνου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Παναχαϊκός, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Πυρσός – Σταροχώρι, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Δίας – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.
Γηπ. Κρίνου, 15.30: Κρίνος – Εθνικός Σαγεΐκων, Ταξιάρχης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Δάφνη Πατρών – Αναγέννηση Πατρών, Μερμήγκας.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Καμαρών, 15.30: Αχιλλέας Καμαρών – Ολυμπιακός Πατρών, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Αρόη – Θύελλα Αιγίου, Παπαδής.
Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αίας Πατρών, Σταθόπουλος.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Πάτρα 2005 – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ψηλαλώνια – Ικαρος Πετρωτού, Παπαχρήστος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Απόλλων Αιγίου – ΑΟ Αιγίου, Γκαβός.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Περιβόλα, Βελιού.
Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Πετεινοί – Ατλας, Γιακουμάτος.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 16.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ατρόμητος Β, Παπαχρήστος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προαστείου, 15.30: Φοίνικας Αγυιάς – Αρόη, Γκαβός.
Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Φλόγα Ρόδιας – Πάτραι Β, Φωτείνης.
Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αυτόνομη – Αίολος Αγυιάς, Βαβίλης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News