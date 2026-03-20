ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για ακόμα μία αγωνιστική (πιθανότατα η τελευταία), θα «σφυρίξουν» διαιτητές από άλλες Ενώσεις στα παιχνίδια των play offs.

Συνοπτικά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στο ερασιτεχνικό:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

PLAY OFFS

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Ατρόμητος Πατρών – Πανμοβριακός, εκτός ΕΠΣΑ.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Εθνικός Πατρών – Πήγασος, εκτός ΕΠΣΑ.

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αχαϊκή, εκτός ΕΠΣΑ.

PLAY OUTS

Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Διαγόρας, Ανδριανός.

Γηπ. Προαστείου, 15.30: Νίκη Προαστείου – Ηρακλής Πατρών, Μερμήγκας.

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αχαιός – Δόξα Νιφορεΐκων, Τσάκης.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης, Βαβαρούτας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Απόλλων Εγλυκάδος – Αστέρας Μιντιλογλίου, Φωτείνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

PLAY OUTS

Γηπ. Ροιτίκων, 15.30: Δόξα Παραλίας – Αιγείρα/Ακράτα, Βαβαρούτας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3

PLAY OFFS

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Αρης Πατρών, εκτός ΕΠΣΑ.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Φαραϊκός – Παναθηναϊκός Πατρών, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Ισώματος, 15.30: Πείρος – Λιμνοχώρι, Πολυγενής.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ρίου, 15.30: Αετός Ρίου – Δαβουρλής, Ταξιάρχης.

Γηπ. Καλαβρύτων, 18.30: Καλάβρυτα – Αργυρά, Παπακωνσταντίνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Λακκόπετρας, 15.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Παναχαϊκός, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Πυρσός – Σταροχώρι, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Δίας – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.

Γηπ. Κρίνου, 15.30: Κρίνος – Εθνικός Σαγεΐκων, Ταξιάρχης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Δάφνη Πατρών – Αναγέννηση Πατρών, Μερμήγκας.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Καμαρών, 15.30: Αχιλλέας Καμαρών – Ολυμπιακός Πατρών, Χριστοδουλάτος.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Αρόη – Θύελλα Αιγίου, Παπαδής.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αίας Πατρών, Σταθόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Πάτρα 2005 – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ψηλαλώνια – Ικαρος Πετρωτού, Παπαχρήστος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Απόλλων Αιγίου – ΑΟ Αιγίου, Γκαβός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Περιβόλα, Βελιού.

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Πετεινοί – Ατλας, Γιακουμάτος.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 16.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ατρόμητος Β, Παπαχρήστος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προαστείου, 15.30: Φοίνικας Αγυιάς – Αρόη, Γκαβός.

Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Φλόγα Ρόδιας – Πάτραι Β, Φωτείνης.

Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αυτόνομη – Αίολος Αγυιάς, Βαβίλης.

