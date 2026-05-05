Επτά μετάλλια για το Fight Club Patras

Το Fight Club Patras πέτυχε νέες διακρίσεις στο Α΄ Πανελλήνιο Κύπελλο τάε κβον ντο, σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και στο Kids Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε το αγωνιστικό τριήμερο 1–3 Μαΐου στην Παιανία.

Επτά μετάλλια για το Fight Club Patras Χαμόγελα στο Fight Club Patras
05 Μάι. 2026 17:08
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Fight Club Patras στο Α΄ Πανελλήνιο Κύπελλο τάε κβον ντο, σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και στο Kids Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε το αγωνιστικό τριήμερο 1–3 Μαΐου στην Παιανία.
Ο πατρινός σύλλογος έδωσε δυναμικό «παρών» με τη συμμετοχή 12 αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι αγωνίστηκαν επάξια για το Fight Club Patras, κερδίζοντας δυνατούς και σημαντικούς αγώνες κι επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης κι έντονο μαχητικό πνεύμα.
Η συστηματική προετοιμασία και η αφοσίωση για το άθλημα αποτυπώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στα αγωνιστικά τερέν, χαρίζοντας στον δραστήριο πατρινό σύλλογο συνολικά επτά μετάλλια με 12 μόλις συμμετοχές.
Οι αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν κατακτώντας μετάλλια είναι οι εξής:
Χρυσά Μετάλλια: Ανδρέας Κοντογεωργακόπουλος, Ελεάνα Κοντογεωργακοπούλου, Μαρία Ανδρουτσοπούλου, Χριστίνα Ανδρουτσοπούλου
Ασημένιο Μετάλλιο: Δημήτρης Κωτσόπουλος
Χάλκινα Μετάλλια: Βασιλική Μητροκόντη, Αγγελος Μπάτζης

Επτά μετάλλια για το Fight Club PatrasΕπτά μετάλλια για το Fight Club Patras  Επτά μετάλλια για το Fight Club Patras
Συγχαρητήρια πολλά και στους μικρούς αθλητές Βασίλη Κωτσόπουλο και Διονύση Δρόσο που είχαν συμμετοχή για πρώτη φορά και κατάφεραν να κερδίσουν 3 αγώνες. Στο πλευρό των αθλητών βρέθηκε, όπως πάντα, ο έμπειρος προπονητής του Fight Club Patras, Μιχάλης Κωτσόπουλος ο οποίος με συνέπεια κι αδιάκοπη καθοδήγηση στήριξε την αγωνιστική τους προσπάθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις επιτυχίες της ομάδας. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν καρπό μεγάλης προσπάθειας, πειθαρχίας και συνεχούς εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του συλλόγου σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»
18:44 Η πιο απρόσμενη εμφάνιση του Met Gala: Ο Bad Bunny 50 χρόνια μετά
18:38 Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
18:30 Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο – Μία ιστορία… τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ
18:26 «Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη
18:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου με οδηγό τις τράπεζες
18:18 Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν
18:12 ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
18:11 Φρίκη στη Βάρδα, βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
18:07 Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης
18:02 «Πίστευα ότι θα πεθάνω», η ιστορία ζωής του Θοδωρή, από το Αφγανιστάν στη Χίο, πρώτα νίκησε τον φόβο του
18:00 Πάτρα: Νέο «καμπανάκι» ενόψει αντιπυρικής περιόδου με ψηφιακή καμπάνια από τον Δήμο
18:00 Φυσικό αέριο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει κέρδη για τη Ρωσία
17:53 TikTok: Το επικίνδυνο trend με παιδικά παιχνίδια που προκαλεί σοβαρά εγκαύματα
17:47 Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
17:45 Πάτρα: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός e-ΕΦΚΑ – Βήμα μπροστά για την αγορά, δηλώνει ο Κατσιγιάννης
17:43 Drones έπληξαν το διυλιστήριο Κιρίσι – Διακόπηκε η επεξεργασία πετρελαίου
17:36 ΗΑΕ: Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν
17:32 Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ