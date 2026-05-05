Επτά μετάλλια για το Fight Club Patras

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Fight Club Patras στο Α΄ Πανελλήνιο Κύπελλο τάε κβον ντο, σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και στο Kids Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε το αγωνιστικό τριήμερο 1–3 Μαΐου στην Παιανία.

Ο πατρινός σύλλογος έδωσε δυναμικό «παρών» με τη συμμετοχή 12 αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι αγωνίστηκαν επάξια για το Fight Club Patras, κερδίζοντας δυνατούς και σημαντικούς αγώνες κι επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης κι έντονο μαχητικό πνεύμα.

Η συστηματική προετοιμασία και η αφοσίωση για το άθλημα αποτυπώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στα αγωνιστικά τερέν, χαρίζοντας στον δραστήριο πατρινό σύλλογο συνολικά επτά μετάλλια με 12 μόλις συμμετοχές.

Οι αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν κατακτώντας μετάλλια είναι οι εξής:

Χρυσά Μετάλλια: Ανδρέας Κοντογεωργακόπουλος, Ελεάνα Κοντογεωργακοπούλου, Μαρία Ανδρουτσοπούλου, Χριστίνα Ανδρουτσοπούλου

Ασημένιο Μετάλλιο: Δημήτρης Κωτσόπουλος

Χάλκινα Μετάλλια: Βασιλική Μητροκόντη, Αγγελος Μπάτζης



Συγχαρητήρια πολλά και στους μικρούς αθλητές Βασίλη Κωτσόπουλο και Διονύση Δρόσο που είχαν συμμετοχή για πρώτη φορά και κατάφεραν να κερδίσουν 3 αγώνες. Στο πλευρό των αθλητών βρέθηκε, όπως πάντα, ο έμπειρος προπονητής του Fight Club Patras, Μιχάλης Κωτσόπουλος ο οποίος με συνέπεια κι αδιάκοπη καθοδήγηση στήριξε την αγωνιστική τους προσπάθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις επιτυχίες της ομάδας. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν καρπό μεγάλης προσπάθειας, πειθαρχίας και συνεχούς εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του συλλόγου σε μεγάλες διοργανώσεις.

