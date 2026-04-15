Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Νέες προκλητικές τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες καταγράφηκαν την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από τέσσερα τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα δύο έφεραν οπλισμό, μαζί με ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235, προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά σημειώθηκαν έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (δύο από τα F-16 και τέσσερις από το CN-235) και επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, όλες από τα τουρκικά μαχητικά.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ελληνικά μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Δεν αναφέρθηκαν εμπλοκές κατά τη διάρκεια των περιστατικών.

