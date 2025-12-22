Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μετά από ένταση σε φοιτητικές εστίες

Επτά προσαγωγές ατόμων πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μετά από ένταση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού στις φοιτητικές εστίες του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού που είχαν μεταβεί στο σημείο για να εκτελέσουν προγραμματισμένες εργασίες ήρθαν αντιμέτωπα με αντιδράσεις ομάδας φοιτητών, οι οποίοι πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός των εστιών.

Η κατάσταση οδήγησε στην κλήση αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου –όπως αναφέρεται– να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στον χώρο.

Κατά την παρουσία της Αστυνομίας στο σημείο, οι αρχές προχώρησαν σε επτά προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Πολυτεχνειούπολης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τον ρόλο τους στο περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



