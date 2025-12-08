Επτά συλλήψεις η μία για απόπειρα βιασμού στον Ιλιον

Σε επτά συλλήψεις ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από πυροβολισμού που σημειώθηκαν στο Ιλιον, το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μεταξύ δυο οικογενειών ρομά και όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 8/12 το ACTION24 στη συμπλοκή συμμετείχαν 20 με 30 άτομα και στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι Αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις και η μία από αυτές αφορά απόπειρα βιασμού.

