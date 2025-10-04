Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν παιχνίδια, δείτε τον λόγο

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αχαΐας αναβάλλονται, λόγω αδυναμίας της ΕΠΟ για έκδοση δελτίων, οι εξής αγώνες της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι είχαν ορισθεί για το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου:

Εθνικός Σαγεϊκων – Φαραϊκός

Θύελλα Αιγίου – Αετός Ρίου

Παναχαϊκός – Πυρσός

Τα παιχνίδια αυτά μετατίθενται για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

