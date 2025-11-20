Έρχεται επανάσταση στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Στο «παιχνίδι» η Paramount, που πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις μεταδόσεις στην Αγγλία

Ένας τρομερός αμερικανικός κολοσσός, η Paramount Skydance, που προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών τον Ιούλιο του 2024 είναι ο νέος μεγάλος παίκτης στα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου (Champions League, Europa League, Conference League) καθώς κέρδισε στον διαγωνισμό που αφορά τις μεταδόσεις των αγώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο (με την Amazon Prime να είναι ο δεύτερος πάροχος που θα έχει δικαιώματα) για την περίοδο 2027-2031, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένει την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που αφορούν τις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Η Paramount πριν από 1.5 χρόνο συγχωνεύτηκε με τη Skydance Media, ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του ιδρυτή της Oracle (μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο) και η εταιρεία που προέκυψε φρόντισε πολύ γρήγορα να αποδείξει την (τεράστια) δυναμική της καταφέρνοντας να πάρει τα δικαιώματα των συλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Αν και επισήμως δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση, τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι οριστική με το νέο σχήμα να καταθέτει μεγαλύτερη προσφορά από το 1 δισεκατομμύριο λίρες (1 δισεκατομμύριο 136 εκατομμύρια ευρώ) που είχε πληρώσει το TNT Sports για τα δικαιώματα της περασμένης τετραετίας!

Κερδισμένη του διαγωνισμού και η Amazon Prime η οποία θα διατηρήσει τα δικαιώματα για την πρώτη επιλογή των αγώνων της Τρίτης σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στη Γερμανία και την Ιταλία, καταφέρνοντας να αφήσει εκτός διαδικασίας άλλες πλατφόρμες όπως το Netflix και το Disney+.

Αυτή η συμφωνία είναι το πρώτο δείγμα της νέας πολιτικής της UEFA στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς τερμάτισε την 30ετη συνεργασία της με την Team και ανέθεσε την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην αμερικανική Relevent Football Partners. Η τελευταία έχει αλλάξει όλη τη διαδικασία και για πρώτη φορά υπήρξε ξεχωριστή «δημοπρασία» των αγώνων της Τρίτης στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία).

H Paramount έχει καταθέσει προσφορές και για την απόκτηση των δικαιωμάτων σε Ιταλία, Ισπανία, (με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει περάσει στον δεύτερο γύρο της σχετικής διαδικασίας), αλλά απέτυχε να μπει στην αγορά της Γαλλίας.

Εκεί το Canal+ κέρδισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων του Champions League, καταφέρνοντας να νικήσει τη Movistar και την Paramount.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή που τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση είναι η UEFA καθώς βλέπει ότι ο στόχος που είχε θέσει και ήταν να φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα (από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών κυπέλλων) θα επιτευχθεί μοιράζοντας έτσι πολλά περισσότερα χρήματα και στις ομάδες.

Φήμες για είσοδο ξένης πλατφόρμας και στην Ελλάδα

Όταν ολοκληρωθεί η πώληση των δικαιωμάτων στο Big-5 του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Relevent θα ασχοληθεί και με τις υπόλοιπες αγορές στις οποίες περιλαμβάνεται και η ελληνική με την Cosmote TV εδώ και μία δεκαετία να είναι ο σταθερός συμπαίκτης της UEFA (έχοντας φυσικά την παρουσία του MEGA στο Champions League αλλά και του ANT1 σε Europa και Conference Leagie).

Προφανώς, οι επαφές των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει, θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν κινήσεις και από άλλους, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σχεδόν σίγουρο πως στον διαγωνισμό για τα δικαιώματα στην Ελλάδα θα εμπλακεί και ξένη πλατφόρμα streaming δημιουργώντας μια νέα συνθήκη.

