Ερχεται ρύθμιση για μετατροπή κλειστών εμπορικών σε κατοικίες – Η Πάτρα «δοκιμάζει» ήδη το νέο μοντέλο

Στην Πάτρα, η αλλαγή χρήσης ακινήτων από επαγγελματικά σε οικιστικά έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει νέα δεδομένα στην τοπική κτηματαγορά.

02 Φεβ. 2026 16:28
Pelop News

Η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια πολεοδομική ρύθμιση που επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή γραφείων, καταστημάτων και λοιπών μη οικιστικών χώρων σε κατοικίες. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, τονίζοντας ότι το μέτρο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα των πόλεων, όπου χιλιάδες ακίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα σε παρωχημένες χρήσεις.

Η ρύθμιση, που θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αφορά αποκλειστικά υφιστάμενα κτίρια και θα επιτρέπει αλλαγή χρήσης ακόμη και κατά παρέκκλιση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με στόχο την αξιοποίηση κλειστών ή εγκαταλελειμμένων ακινήτων. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι έτσι αυξάνεται η προσφορά κατοικιών, μειώνονται οι πιέσεις στα ενοίκια και αναβαθμίζονται υποβαθμισμένες περιοχές, ενώ θα τεθούν δικλίδες ασφαλείας ώστε οι νέες κατοικίες να διατεθούν κυρίως για μακροχρόνια μίσθωση.

Στην Πάτρα, η αλλαγή χρήσης ακινήτων από επαγγελματικά σε οικιστικά έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει νέα δεδομένα στην τοπική κτηματαγορά. Παλιά ισόγεια καταστήματα, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, μετατρέπονται σταδιακά σε φοιτητικά διαμερίσματα και μικρά στούντιο, αντικαθιστώντας την εικόνα των κλειστών ρολών που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Η τάση ενισχύεται από το νέο καθεστώς της Golden Visa, που επιτρέπει την απόκτηση άδειας διαμονής με επένδυση από 250.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο προέρχεται από αλλαγή χρήσης. Σύμφωνα με μεσίτες της πόλης, αυξάνεται το ενδιαφέρον –κυρίως από αλλοδαπούς επενδυτές– για ισόγεια καταστήματα σε περιοχές όπως η Αγυιά, η Αγία Σοφία και το Σκαγιοπούλειο, τα οποία μετατρέπονται σε κατοικίες με υψηλές αποδόσεις από τη μίσθωση.

Με τα ενοίκια των διαμερισμάτων στους ορόφους να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, η μετατροπή ισογείων σε κατοικίες λειτουργεί ως «ανάσα» για την αγορά, αν και δεν λείπουν τα εμπόδια, όπως οι κανονισμοί παλαιών πολυκατοικιών και τα ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Το στοίχημα για την Πάτρα είναι αν αυτή η δυναμική θα εξελιχθεί με όρους οργανωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού ή αν θα οδηγήσει σε άναρχη οικιστική πυκνότητα στο επίπεδο του δρόμου.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα και να «κουμπώσει» στο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», το οποίο προβλέπει φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που μετατρέπουν ακίνητα σε κατοικίες αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, ενισχύοντας το απόθεμα προσιτής στέγης.

