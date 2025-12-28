Ερχεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ζητά πίεση προς τη Ρωσία πριν τη συνάντηση με Τραμπ -Ανέβασε βίντεο από τις επιθέσεις στην Ουκρανία

O ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση» .

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος)

