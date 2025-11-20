Έρχεται το Urban Fest 2025 by Routelab – Save The Date!

Urban Fest 2025 επιστρέφει 8-9 Δεκεμβρίου στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού.

Έρχεται το Urban Fest 2025 by Routelab – Save The Date!
20 Νοέ. 2025 13:53
Pelop News

Το Routelab επανέρχεται στην Πάτρα και σας προσκαλεί στο Urban Fest 2025, με θέμα την έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από τις “ρίζες” τους αλλά και την παράδοση του τόπου όπου μεγάλωσαν και πήραν τα πρώτα ερεθίσματα τους.

Δύο ημέρες γεμάτες έμπνευση, ιδέες και δράση με ομιλίες, fireside chats, performances, προβολές ταινιών και ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής ιδεών. Το Urban Fest στόχο έχει να αναδείξει τη δύναμη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Προπομπός της διοργάνωσης θα αποτελέσει ένα workshop με τίτλο: «Βάζω σε Θέση το Σώμα μου», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χορογράφο και σκηνοθέτρια Μαριμίλλη Ασημακοπούλου στον χώρο της, M.A. School Of Performing Arts, στις 7 Δεκεμβρίου στις 17.00.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο!

Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – IONIAN TV

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

CONTENT PARTNER: MOSAIC Culture & Creativity – EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μ.Α. School of Performing Art

