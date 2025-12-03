Έρχεται βαρυχειμωνιά 72 ωρών! Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με τις προβλέψεις από τα ξημερώματα της Πέμπτης και έως το Σάββατο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από εκτεταμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και Γιάννη Καλλιάνου. Οι ειδικοί τονίζουν την αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων σε αρκετές περιοχές και επισημαίνουν ότι η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της περιορισμένης δυνατότητας απορροής υδάτων.

Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από τα χαράματα της Πέμπτης ξεκινώντας από τα δυτικά θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του. «Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», σημειώνει, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Όπως αναφέρει, στο Πήλιο, στον Βόλο, στη Λάρισα και στην Πιερία τα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ακραία, ενώ για την Αττική επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο τα ύψη βροχής όσο το γεγονός ότι «έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι η κακοκαιρία, η οποία θα εκδηλωθεί από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός», σημειώνει, εξηγώντας ότι οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ και κατά τόπους 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και τις παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση που παρουσιάζει, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Επτάνησα, στη Δυτική Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στην Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Αττική και τη Βοιωτία, στην Εύβοια, σε τμήματα των Σποράδων, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Ημαθία, σε περιοχές της Λάρισας, στη Μαγνησία, σε τμήματα των Κυκλάδων, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Δυτική και Νότια Κρήτη.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι τα πιθανά προβλήματα περιλαμβάνουν απότομες πλημμύρες σε μικρά ρέματα ή σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί, αστικές πλημμύρες λόγω περιορισμένης απορροής, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τοπικές κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος από ηλεκτρικές εκκενώσεις και έντονους ανέμους, καθώς και φαινόμενα προσωρινής ανόδου της στάθμης της θάλασσας που ενδέχεται να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με καθαρισμό φρεατίων και ρεμάτων, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, περιπολίες σε σημεία υψηλού κινδύνου, συνεργασία με τοπικές αρχές και μέριμνα για σχολεία, νοσοκομεία και ευάλωτες ομάδες. Σημειώνει επίσης την ανάγκη προσωρινού περιορισμού πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία όπου τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επιδεινωθούν.

Αναφερόμενος στους πολίτες, ο κ. Καλλιάνος τονίζει ότι απαιτείται προσοχή αλλά όχι πανικός. Καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την έντονη βροχόπτωση, να μην πλησιάζει ρέματα, να μην επιχειρεί διάσχιση δρόμων με νερό, να αποφεύγει το παρκάρισμα κάτω από δέντρα και να ακολουθεί πάντα τις οδηγίες των Αρχών.



Στο κλείσιμο της πρόγνωσής του υπενθυμίζει ότι η διαχείριση φυσικών καταστροφών δεν αφορά μόνο τη μετεωρολογική πρόβλεψη αλλά και την τρωτότητα των υποδομών και των τοπικών συστημάτων. Υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και άμεση κινητοποίηση όταν χρειαστεί. Όπως σημειώνει, τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να αποτραπούν, αλλά με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές είναι εφικτό να περιοριστεί ο κίνδυνος και να προστατευθούν οι τοπικές κοινωνίες.

Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολικήηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατάτόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσειστα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπεςπεριοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες πουπιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 καιπρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουνβορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

