Σε αγωνιστικό επίπεδο, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (4/1) τα εργομετρικά τεστ των ποδοσφαιριστών και από τη Δευτέρα (5/1) ξεκινά η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο

Ερχονται ανακοινώσεις στην Παναχαϊκή, ετοιμάζει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις
04 Ιαν. 2026 22:05
Pelop News

Με σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί άμεσα με τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές.

Στόχος είναι οι νέες προσθήκες να βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Ζάκυνθο.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Κώστα Μούλα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Γιούχτα.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, με καταγωγή από τη Φλώρινα, έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αλμωπό, αγωνίστηκε σε ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών στη Γερμανία και έχει γεμάτες σεζόν στη Γ’ Εθνική με Ρόδο, ΑΟ Πυλίου, Μύκονο και Γιούχτα.

Ο Μούλας αναμένεται τη Δευτέρα (5/1) στην Πάτρα για τις τελικές επαφές και, εκτός απροόπτου, την επίσημη ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, προχωρημένες είναι οι επαφές για την απόκτηση τερματοφύλακα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ανήκε σε ομάδα της Super League 2.

Στο προσκήνιο βρίσκονται τα ονόματα του Χρήστου Θεοδωράκη (Μαρκό) και του Μανώλη Οικονομάκη (Χανιά), με τον δεύτερο να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πιο κοντά σε συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμφότεροι γνωρίζουν καλά την Παναχαϊκή, καθώς ο Θεοδωράκης είχε φορέσει τη φανέλα της τη σεζόν 2022-2023, ενώ ο Οικονομάκης αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς. Παρότι φέτος ο πρώτος έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές και ο δεύτερος καμία, θεωρούνται λύσεις που μπορούν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες της ομάδας.

Στο μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνεται και η προσθήκη ξένου αμυντικού μέσου, με εμπειρία από το πρωτάθλημα της Super League, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (4/1) τα εργομετρικά τεστ των ποδοσφαιριστών και από τη Δευτέρα (5/1) ξεκινά η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.

Για την Τρίτη (6/1) είναι προγραμματισμένος ο αγώνας Κυπέλλου με τον Δαβουρλή (γήπεδο Προαστείου, 18.00), όπου ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει σε συνδυασμό βασικών και αναπληρωματικών, με μοναδικό στόχο την πρόκριση.

