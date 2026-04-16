Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, την οποία υποδέχθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμάμπαχτσε. Η συνάντηση έγινε με επίσημη τελετή υποδοχής και ακολούθησαν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες, πριν από το κατ’ ιδίαν τετ α τετ των δύο ηγετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη συνάντηση συμμετείχε και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν. Παρόντες ήταν επίσης ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο βασικός σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, στοιχείο που ενισχύει τη σημασία της συνάντησης πέρα από το καθαρά εθιμοτυπικό σκέλος.

Το βάρος της συνάντησης

Η παρουσία του Καλίν στις συνομιλίες δείχνει ότι η επαφή Ερντογάν – Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα διμερές τελετουργικό ραντεβού. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί αναλυτική επίσημη ενημέρωση για την ατζέντα, η σύνθεση της τουρκικής πλευράς παραπέμπει σε συζήτηση που ακουμπά τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και ευρύτερα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Η τελευταία δημοσιοποιημένη τουρκική προσέγγιση προς τα Σκόπια είχε ήδη δείξει ότι η Άγκυρα επενδύει στη σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία και επιδιώκει στενότερη πολιτική συνεργασία.

Η συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό ρόλο στα Βαλκάνια, συνδυάζοντας πολιτική επιρροή, οικονομική παρουσία και θεσμικές σχέσεις με χώρες της περιοχής. Η Βόρεια Μακεδονία θεωρείται από την Άγκυρα σημαντικός συνομιλητής, τόσο λόγω των διμερών δεσμών όσο και λόγω της κοινής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ.

Η επόμενη μέρα στις σχέσεις Άγκυρας – Σκοπίων

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συμφωνίες ή κοινές δηλώσεις από τη συνάντηση στο Ντολμάμπαχτσε. Ωστόσο, το γεγονός ότι η επαφή πραγματοποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο και με αυτή τη σύνθεση δείχνει ότι η Άγκυρα θέλει να κρατήσει ανοιχτό και ενισχυμένο το κανάλι με τη νέα πολιτειακή ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα από την Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία, σε μια στιγμή όπου οι περιφερειακές ισορροπίες και οι επαφές ασφαλείας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

