Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού στο Φαρμακονήσι, μετά τον εντοπισμό 13 αλλοδαπών στη χερσαία ζώνη του νησιού. Οι έρευνες διεξάγονται τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία περιοχή, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του ανήλικου.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

