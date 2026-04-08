Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για απλήρωτες εργαζόμενες πριν το Πάσχα

Με σκληρή ανακοίνωση, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας στρέφεται κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, καταγγέλλοντας ότι εργαζόμενες του Κέντρου παραμένουν απλήρωτες και χωρίς το δώρο Πάσχα. Παράλληλα, αποδίδει πολιτικές και συνδικαλιστικές ευθύνες στην ηγετική ομάδα της Συνομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για στοχευμένη υπονόμευση της λειτουργίας και της δράσης του.

08 Απρ. 2026 14:50
Pelop News

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, το οποίο καταγγέλλει την ηγεσία της ΓΣΕΕ και προσωπικά τον πρόεδρό της, υποστηρίζοντας ότι για ακόμη μία φορά οι εργαζόμενες του Κέντρου μένουν χωρίς μισθό και χωρίς το δώρο των γιορτών, λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αντιπαραβάλλει, όπως αναφέρει, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη μία, περιγράφει τον κόσμο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, την οποία κατηγορεί ότι κινείται μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, κάνοντας λόγο ακόμη και για διοργάνωση συνεδρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα υψηλού επιπέδου στην Κρήτη. Από την άλλη, προβάλλει την καθημερινότητα των εργαζομένων, που -όπως σημειώνει- δίνουν μάχη για την επιβίωση και για τη διατήρηση της λειτουργίας των σωματείων τους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ασκεί ταυτόχρονα ευρύτερη πολιτική και συνδικαλιστική κριτική στην ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, κατηγορώντας την ότι συναινεί σε επιλογές που, κατά την εκτίμησή του, οδηγούν σε αποδυνάμωση των κλαδικών συμβάσεων, σε πίεση προς τα κάτω των μισθών και σε περιορισμό των διεκδικήσεων των εργαζομένων.

Στο ίδιο κείμενο υποστηρίζεται ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια οικονομικής ασφυξίας σε βάρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, για την οποία αποδίδονται ευθύνες τόσο στην ηγεσία της ΓΣΕΕ όσο και στην κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται, στόχος αυτής της πρακτικής είναι να δημιουργηθούν εμπόδια στη λειτουργία και στην αγωνιστική παρέμβαση του φορέα.

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας ξεκαθαρίζει ότι, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη αυτή την κατάσταση και ζητά την άμεση καταβολή του μισθού και του δώρου Πάσχα στις εργαζόμενες.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση επαναφέρει τη θέση του Κέντρου υπέρ ενός συνδικαλιστικού κινήματος που, όπως τονίζει, θα εκφράζει τους εργαζόμενους και όχι τα συμφέροντα της εργοδοσίας, συνδέοντας παράλληλα τη δράση του με την αντίθεση στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ