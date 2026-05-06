Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να φαίνεται πιο γρήγορα η ανταπόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο τραπέζι βρίσκεται η καθιέρωση προσαύξησης ανά πενταετία για όσους συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το νέο μοντέλο, εφόσον προχωρήσει, θα αλλάξει τη σημερινή λογική, σύμφωνα με την οποία η αύξηση στη σύνταξη ενσωματώνεται μόνο όταν ο συνταξιούχος σταματήσει να εργάζεται.

Τι ισχύει σήμερα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Με το σημερινό καθεστώς, οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο, το όφελος από αυτές τις εισφορές δεν αποτυπώνεται άμεσα στη σύνταξή τους. Η προσαύξηση υπολογίζεται και ενσωματώνεται όταν διακόψουν την εργασία τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να φανεί το αποτέλεσμα των εισφορών που έχουν καταβάλει. Σε πολλές περιπτώσεις, η αναμονή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο λόγω των καθυστερήσεων στην επεξεργασία των αιτήσεων επανυπολογισμού.

Το νέο σενάριο με προσαύξηση ανά πενταετία

Η λύση που εξετάζεται προβλέπει σταδιακή ενσωμάτωση της προσαύξησης στη σύνταξη ανά πενταετία.

Έτσι, αντί να γίνεται μία εφάπαξ αναπροσαρμογή στο τέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα μπορούν να βλέπουν νωρίτερα την ανταπόδοση των εισφορών τους.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς αφορά μια μεγάλη κατηγορία πολιτών. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι εκτιμάται ότι πλησιάζουν τις 300.000, αριθμός που αυξήθηκε μετά την κατάργηση της περικοπής 30% που ίσχυε παλαιότερα για όσους συνέχιζαν να εργάζονται.

Η κατάργηση της συγκεκριμένης περικοπής λειτούργησε ως κίνητρο για την επιστροφή πολλών συνταξιούχων στην αγορά εργασίας, καθώς το προηγούμενο καθεστώς είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Τα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα

Η απασχόληση των συνταξιούχων δεν αφορά μόνο το εισόδημα των ίδιων, αλλά και τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ειδικός πόρος που συνδέεται με την εργασία των συνταξιούχων αναμένεται να φτάσει τα 124 εκατ. ευρώ το 2026.

Για τους μισθωτούς, η επιβάρυνση αντιστοιχεί στο 10% του μισθού, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους φτάνει στο 50% της εισφοράς σύνταξης που έχουν επιλέξει.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος πόρος δεν επιστρέφεται άμεσα ως παροχή. Αυτό έχει ανοίξει τη συζήτηση για το κατά πόσο το σημερινό σύστημα είναι ισορροπημένο, ειδικά για όσους καταβάλλουν εισφορές για μεγάλο διάστημα χωρίς να βλέπουν άμεση αύξηση στη σύνταξή τους.

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση

Οι συνταξιούχοι που εργάζονται εξακολουθούν να δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξή τους.

Για τους μισθωτούς, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο το ύψος της προσαύξησης, αλλά και ο χρόνος στον οποίο αυτή αποδίδεται. Γι’ αυτό και το υπό εξέταση μοντέλο επιχειρεί να φέρει πιο κοντά τον χρόνο καταβολής της αύξησης στον χρόνο καταβολής των εισφορών.

Τι μπορεί να αλλάξει για τον ΕΦΚΑ

Η μετάβαση σε ένα σύστημα περιοδικού επανυπολογισμού εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει και στη λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Σήμερα, όταν μεγάλος αριθμός εργαζόμενων συνταξιούχων διακόπτει την απασχόλησή του, δημιουργείται συσσώρευση αιτήσεων για επανυπολογισμό. Αυτό οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις στην έκδοση των νέων ποσών σύνταξης.

Με τις προσαυξήσεις να ενσωματώνονται ανά πενταετία, η πίεση αυτή ενδέχεται να κατανεμηθεί πιο ομαλά και να περιοριστούν οι μεγάλες αναμονές.

Το βασικό ερώτημα για τους συνταξιούχους

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, το κρίσιμο ζήτημα είναι αν το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πραγματικά πιο γρήγορα και χωρίς τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

Η ανταπόδοση των εισφορών αποτελεί βασικό παράγοντα για όσους επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά μετά τη συνταξιοδότηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελικές λεπτομέρειες της ρύθμισης και ο τρόπος εφαρμογής της. Εφόσον υλοποιηθεί, η αλλαγή θα επηρεάσει άμεσα ένα σημαντικό τμήμα των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον χρόνο με τον οποίο επιστρέφουν οι εισφορές τους μέσω της σύνταξης.

