Το ψηφιακό ευρώ, η τραπεζική ενοποίηση και η διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης στο νέο οικονομικό περιβάλλον θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα της Ευρωζώνης για τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Έλληνας υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και συντονισμό, τόσο στο πεδίο των ψηφιακών πληρωμών όσο και στη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο ως τεχνολογική πρόκληση, αλλά και ως ζήτημα διακυβέρνησης με διεθνείς διαστάσεις.

Το ψηφιακό ευρώ ως στρατηγική επιλογή

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας ψηφιακού ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρέπεμψε στα διαφορετικά μοντέλα που ακολουθούν μεγάλες οικονομίες διεθνώς.

Όπως σημείωσε, στις Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούνται τα stablecoins, χωρίς να υπάρχει ψηφιακό δολάριο, ενώ η Κίνα ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση, προωθώντας αποκλειστικά την ψηφιακή μορφή του νομίσματός της και χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη stablecoins κατά το αμερικανικό μοντέλο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τάχθηκε ανοικτά υπέρ του ψηφιακού ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ισχύος.

Όπως ανέφερε, το ψηφιακό ευρώ «μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον θέλουμε να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης, επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από αυτό».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η σημερινή εικόνα των stablecoins δείχνει καθαρά το μέγεθος της πρόκλησης: περίπου το 95% συνδέεται με το δολάριο, ενώ λιγότερο από 1% συνδέεται με το ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωζώνης.

«Το κόστος ευκαιρίας είναι πραγματικό»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι το χρονοδιάγραμμα για το ψηφιακό ευρώ ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση έχει συγκεκριμένο κόστος.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το κόστος ευκαιρίας είναι απολύτως πραγματικό, απλώς συχνά είναι λιγότερο ορατό», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, στην περίπτωση του ψηφιακού ευρώ το κόστος αυτό είναι σαφές, καθώς «αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα, θα χάσουμε μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στηρίζει αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο ως πρόεδρος του Eurogroup ή ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, αλλά και ως Ευρωπαίος πολίτης.

Παράλληλα, επικαλέστηκε συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς στις ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν επισημάνει την ανάγκη η Ευρώπη να δημιουργήσει άμεσα το ψηφιακό ευρώ. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια πρόταση που μπορεί ρεαλιστικά να υλοποιηθεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάγκη παγκόσμιου συντονισμού

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, επιμένοντας στη σημασία της σωστής χρήσης και της διεθνούς συνεργασίας για τη διακυβέρνησή της.

«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι συχνά υπερδραματοποιούμε το παρόν και υποτιμούμε το μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η σημερινή συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το «Mythos», όμως σε λίγους μήνες μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά, εξίσου ισχυρά μοντέλα LLMs.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί παγκόσμιο συντονισμό, καθώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, χρειάζεται άμεση συνεργασία και κοινή προσπάθεια, ώστε να αποφευχθεί κάποιο αρνητικό γεγονός.

Τραπεζική ενοποίηση και «Ευρωπαίοι πρωταθλητές»

Στο μέτωπο της τραπεζικής ενοποίησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε ως βασικό ζητούμενο την ανάγκη κοινής δράσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Όπως επισήμανε, είναι δύσκολο να υπάρξει κοινή δημοσιονομική κατεύθυνση όταν κάθε χώρα επιδιώκει να εφαρμόσει το δικό της εθνικό σχέδιο.

«Η κυριαρχία δεν είναι συνώνυμη της αυτονομίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι η κυριαρχία έχει πολλές διαστάσεις: την αυτονομία, τον έλεγχο και τη νομιμοποίηση.

Κατά τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις ένα κράτος μπορεί να γίνει πιο κυρίαρχο και πιο αποτελεσματικό όταν επιλέγει να δράσει συνεργατικά μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε ότι στον τραπεζικό τομέα η Ευρώπη χρειάζεται «Ευρωπαίους πρωταθλητές» και όχι εθνικούς πρωταθλητές.

Όπως είπε, οι χώρες έχουν φυσικά την τάση να προστατεύουν τις εθνικές τους αγορές. Ωστόσο, αν δεν ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές και τις κινεζικές.

Το βλέμμα στα επόμενα δέκα χρόνια

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε την Ευρώπη να σκεφτεί με ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας, όχι με γραμμικό αλλά με εκθετικό τρόπο.

Η τεχνολογική μετάβαση, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Αν οι τράπεζες χάσουν το τρένο των τεχνολογικών επενδύσεων που ανέφερα, τότε πολύ απλά δεν θα αποτελούν μέρος της εξίσωσης», προειδοποίησε.

Η τοποθέτησή του δείχνει ότι για την Ευρωζώνη η επόμενη περίοδος δεν θα αφορά μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και το κατά πόσο η Ευρώπη θα μπορέσει να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η τεχνολογία, οι πληρωμές και το τραπεζικό σύστημα αλλάζουν με γρήγορο ρυθμό.

