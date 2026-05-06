Με θετικό βηματισμό κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Τετάρτης 6 Μαΐου, καθώς η βελτίωση του διεθνούς κλίματος μετά τη μείωση της έντασης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενισχύει την επενδυτική διάθεση.

Η αλλαγή σκηνικού στη γεωπολιτική σκακιέρα, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να εμφανίζονται πλέον σε τροχιά σύγκλισης, έχει δημιουργήσει προσδοκίες στις διεθνείς αγορές, με την αισιοδοξία να περνά και στο εγχώριο ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,66% και διαπραγματεύεται στις 2.266,14 μονάδες, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών.

Τράπεζες και γεωπολιτική αποκλιμάκωση δίνουν τον τόνο

Το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη διαμορφώνεται περίπου στις 14 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.254,31 μονάδες και υψηλό τις 2.268,16 μονάδες.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει κέρδη άνω του 2%, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στη σημερινή ανοδική κίνηση.

Καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος είχε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πλέον πιο κοντά.

Πτώση στο πετρέλαιο, ανάσα για τις αγορές

Παρότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει τυπικά σε ισχύ, η υποχώρηση της στρατιωτικής έντασης οδηγεί σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από την παγκόσμια οικονομία, καθώς το ενεργειακό κόστος είχε εξελιχθεί σε βασική πηγή ανησυχίας για τις αγορές.

Η χαλάρωση των γεωπολιτικών πιέσεων επιτρέπει στους επενδυτές να στρέψουν ξανά το ενδιαφέρον τους στα εταιρικά αποτελέσματα και στα θεμελιώδη μεγέθη, με την όρεξη για ρίσκο να επιστρέφει σταδιακά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αξιοποιεί το μομέντουμ

Το ελληνικό χρηματιστήριο είχε ήδη συμπληρώσει διήμερο ανοδικό σερί, το οποίο επανέφερε τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.230 μονάδες.

Η σημερινή συνεδρίαση δείχνει ότι η αγορά επιχειρεί να αξιοποιήσει το ευνοϊκό μομέντουμ, με την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους να λειτουργεί υποστηρικτικά για επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Οι προοπτικές κερδοφορίας των εισηγμένων παραμένουν ενθαρρυντικές, ενώ η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος δίνει πρόσθετη ώθηση στη Λεωφόρο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πορεία των τραπεζών, οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν και η κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν τη συνέχεια της συνεδρίασης.

