Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου

Ανάμεσα στους ανθρώπους που τίμησε η διοίκηση της ομάδας βόλεϊ του Ερμή ήταν και ο παράγοντας Νίκος Λεοντίου για την πρόσφορα του στο άθλημα.

Ο Λεοντίου ήταν επί σειρά ετών παράγοντας στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία και είχε συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον νυν τεχνικό διευθυντή του Ερμή Γιώργο Χριστόπουλο.

Κατά την βράβευση του ο Νίκος Λεοντίου ήταν εμφανώς συγκινημένος και ψέλλισε ένα ευχαριστώ στους Γιάννη Λοτσάρη και Γιώργο Χριστόπουλο που του απένειμαν την πλακέτα.

