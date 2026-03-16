Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου
Ανάμεσα στους ανθρώπους που τίμησε η διοίκηση της ομάδας βόλεϊ του Ερμή ήταν και ο παράγοντας Νίκος Λεοντίου για την πρόσφορα του στο άθλημα.
Ο Λεοντίου ήταν επί σειρά ετών παράγοντας στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία και είχε συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον νυν τεχνικό διευθυντή του Ερμή Γιώργο Χριστόπουλο.
Κατά την βράβευση του ο Νίκος Λεοντίου ήταν εμφανώς συγκινημένος και ψέλλισε ένα ευχαριστώ στους Γιάννη Λοτσάρη και Γιώργο Χριστόπουλο που του απένειμαν την πλακέτα.
