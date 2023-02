Ερντογάν: Μοίρασε χρήματα σε σεισμόπληκτα παιδιά της Τουρκίας – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δείχνει τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μοιράζει στις 27 Φεβρουαρίου χρήματα σε σεισμόπληκτα παιδιά στην νοτιοανατολική επαρχία Αντιγιαμάν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί ήταν αυτοί που χαρακτήρισαν τις εικόνες ντροπιαστικές.

Η συγκεκριμένη κίνηση του Ερντογάν ήρθε μετά την παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί επαρκώς τις πρώτες δύο ημέρες των μεγάλων σεισμών.

«Τις πρώτες δύο ημέρες δεν καταφέραμε να τρέξουμε τις έρευνες διάσωσης με την αποτελεσματικότητα που επιθυμούσαμε, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των κατεστραμμένων υποδομών. Ζητώ την ευλογία σας. Είμαστε ενήμεροι για τα πάντα και κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο» είχε δηλώσει. «Δεν υπήρξε ποτέ χώρα στον κόσμο που να μπόρεσε να ανακάμψει τόσο γρήγορα όσο εμείς, μετά την καταστροφή που επηρέασε τόσους πολλούς ανθρώπους» είχε πει.

Erdoğan hands out money to children in quake-hit Adıyaman

