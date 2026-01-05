Ερντογάν στο Bloomberg: Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 κρίσιμη για το ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών F-35 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τόσο τις διμερείς σχέσεις με την Ουάσινγκτον όσο και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Σε γραπτές απαντήσεις προς το Bloomberg, ο Ερντογάν χαρακτήρισε «άδικη» την απόφαση αποκλεισμού της Τουρκίας λόγω της αγοράς των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400, τονίζοντας ότι έθεσε προσωπικά το θέμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η παραλαβή των F-35, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, είναι αναγκαία για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για θέματα όπως η Γάζα, η Ουκρανία, οι διμερείς σχέσεις και η υπόθεση Μαδούρο.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία και την απόκτηση F-16 Block 70 από τις ΗΠΑ, ενώ η Άγκυρα διαπραγματεύεται όρους που θα ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Στον ενεργειακό τομέα, η Τουρκία στρέφεται πλέον σε αμερικανικό LNG και αναζητά επενδύσεις σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τη Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να καλύπτει το 61% του πετρελαίου και το 40% του φυσικού αερίου της χώρας.

Στο πεδίο της διπλωματίας, η Άγκυρα διατηρεί στρατηγική ισορροπία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, αρνείται κυρώσεις κατά της Μόσχας, περιορίζει στρατιωτικές κινήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και υποστηρίζει το Κίεβο, ενώ διατηρεί την ικανότητα να φιλοξενεί ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία παραμένει βασικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση στη Γάζα, έχοντας αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στον πρόσφατο πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Ο Ερντογάν τόνισε ότι η συμμετοχή της χώρας είναι κρίσιμη για τη νομιμότητα και την επιτυχία διεθνών αποστολών στην περιοχή.

