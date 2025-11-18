Ερώτηση Παπανδρέου και βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το υψηλό κόστος μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας

Σε μια περίοδο όπου η φοιτητική κοινότητα της Πάτρας πιέζεται ασφυκτικά από το αυξημένο κόστος ζωής, με το ζήτημα της μετακίνησης προς τις πανεπιστημιακές σχολές να αποτελεί καθημερινό οικονομικό αγκάθι για χιλιάδες νέους, ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τρεις συναρμόδιους Υπουργούς.

Το κείμενο συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνοι των Κοινοβουλευτικών Τομέων Ελέγχου, Στέφανος Παραστατίδης, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Χριστίνα Σταρακά και Ανδρέας Πουλάς, αναδεικνύοντας συλλογικά ένα ζήτημα που –όπως τονίζουν– αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής ισότητας και της ουσιαστικής στήριξης της νέας γενιάς.

Το πλαίσιο του προβλήματος

Η Πάτρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας, με περισσότερους από 25.000 ενεργούς φοιτητές. Η γεωγραφική θέση των δύο μεγάλων ιδρυμάτων της πόλης, στα άκρα του αστικού ιστού, καθιστά τη μετακίνηση προς τις σχολές καθημερινή ανάγκη για τη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών.

Ωστόσο, το κόστος της μετακίνησης θεωρείται δυσανάλογα υψηλό. Το εισιτήριο μονής διαδρομής του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών κοστίζει 0,90€, ενώ η μηνιαία φοιτητική κάρτα για τη διαδρομή προς το Πανεπιστήμιο στο Ρίο ανέρχεται στα 37,5 ευρώ. Ποσό που, όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, δεν διαφέρει σημαντικά από το άθροισμα των μεμονωμένων εισιτηρίων και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο έναν ήδη πιεσμένο φοιτητικό προϋπολογισμό, μέσα σε συνθήκες ακρίβειας και υψηλών ενοικίων.

Παράλληλα, οι βουλευτές συγκρίνουν το κόστος με άλλες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας, όπου οι μηνιαίες κάρτες είναι σημαντικά φθηνότερες: 15€ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 20€ στα Ιωάννινα, 20€ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 13,5€ στην Αθήνα και μόλις 8€ στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Πάτρα να εξαιρείται από τη Ζώνη Α’ των τιμών», αναφέρουν, τονίζοντας ότι η απόσταση είναι συγκρίσιμη με διαδρομές που ήδη εντάσσονται σε αυτή, ενώ η υψηλή πληρότητα των δρομολογίων θα έπρεπε να οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερο κόστος.

Διαστάσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανισότητας

Σύμφωνα με τους ερωτώντες βουλευτές, το οικονομικό βάρος των μετακινήσεων έχει αρχίσει να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη φυσική παρουσία πολλών φοιτητών στα τμήματά τους, γεγονός που πλήττει άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργεί συνθήκες άνισης πρόσβασης στη γνώση.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί προγράμματα επιδότησης των φοιτητικών μετακινήσεων από τις Περιφέρειες, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη αντίστοιχων μέτρων στην Πάτρα.

Τα ερωτήματα προς τους Υπουργούς

Οι βουλευτές ζητούν από τα Υπουργεία Υποδομών, Παιδείας και Εσωτερικών να απαντήσουν:

Προτίθενται –και πότε– να εντάξουν την Πανεπιστημιούπολη Πατρών στη Ζώνη Α’, γεγονός που θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση του κόστους μετακίνησης;

Σε ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες θα προχωρήσουν για τη μείωση της τιμής της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας, ώστε να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση και να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών και των οικογενειών τους;

Οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι η Πολιτεία έχει θεσμική και κοινωνική υποχρέωση να στηρίζει τη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ίσους όρους πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη φοιτητική ζωή.

Η Ερώτηση καταλήγει με μία χαρακτηριστική επισήμανση:

«Μετακίνηση με χαμηλό κόστος σημαίνει πραγματική πρόσβαση στη γνώση».

