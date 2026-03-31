Ερώτηση Σκιαδαρέση για την επανένταξη της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη

31 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Ερώτηση για την επανένταξη της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας κατέθεσε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, στο πλαίσιο της επικείμενης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής.

Στην ερώτησή του, ο κ. Σκιαδαρέσης αναδεικνύει το διαχρονικό και κρίσιμο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Ηλείας για την επανένταξη του νομού στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με το Προεδρικό Διάταγμα 50/2022 και τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών τμημάτων που ακολούθησαν.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο κ. Σκιαδαρέσης ζητά την αναλυτική ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με:

-τις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής για την επαναφορά πανεπιστημιακών δομών στην Ηλεία,

-τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την επανένταξη του νομού στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Παράλληλα, ζητείται να κληθούν και να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών, των Δήμων της Ηλείας, καθώς και οι βουλευτές του νομού, προκειμένου να τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Πάγια θέση της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» είναι πως η λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία αποτελεί ζήτημα αναπτυξιακής προοπτικής, κοινωνικής συνοχής και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, γι’ αυτό και καλεί την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ