Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν

17 Μαρ. 2026 16:16
Ξεκινά η υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής που στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Ερυμάνθου και την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής οικονομίας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή και του αναδόχου.

Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ερυμάνθου», το οποίο αφορά στη βελτίωση τριών υφιστάμενων αγροτικών δρόμων σε αγροτικές και εκτός ορίων οικισμών περιοχές του Δήμου, συνολικού μήκους περίπου 4.240 μέτρων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (όπως οχετοί απορροής όμβριων υδάτων και τοιχία αντιστήριξης), καθώς και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

Πρόκειται για χωμάτινους δρόμους κυμαινόμενου πλάτους, οι οποίοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση και η αναβάθμισή τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση κατοίκων και αγροτών.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Ι. Βελτίωση του δρόμου από τη θέση «Γιαννικαιΐκα» Τ.Κ. Φαρρών προς Αστέρι, συνολικού μήκους περίπου 1.332 μ.

ΙΙ. Βελτίωση του δρόμου από τη θέση «Φέγγια» Τ.Κ. Κριθαρακίων προς Κακίζα Τ.Κ. Καλουσίου, συνολικού μήκους περίπου 1.814 μ.

ΙΙΙ. Βελτίωση του δρόμου από την Ε.Ο. 33 στη θέση «Μπαράκες» Τ.Κ. Σκιάδα προς Σκούρα, συνολικού μήκους περίπου 1.094 μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 596.942,00 ευρώ.

Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, ωστόσο σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω δικαστικών διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου.

«Μετά από καθυστερήσεις αρκετών ετών καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να ενεργοποιήσουμε μία ακόμη σημαντική σύμβαση για ένα έργο που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Πρόκειται για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας, που σήμερα βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, αλλά και των συνδημοτών μας. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα ενισχυθεί σημαντικά η ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ θα διευκολυνθεί η καθημερινότητα των αγροτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική παραγωγή και οικονομία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας», δήλωσε ο κ. Μπαρής.

