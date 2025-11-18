Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!

Τελικά στο δικαστήριο αθωώθηκε

Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!
18 Νοέ. 2025 20:47
Pelop News

Τελικά αθώος κρίθηκε ο σύζυγος μιας γυναίκας από το Μεσολόγγι, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει έναν άνδρα που παρενόχλησε την γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, κατηγορήθηκε για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, το θύμα -που δυο χρόνια μετά το συμβάν έφυγε από τη ζωή καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα -πήγε έξω από την πολυκατοικία που διέμενε η γυναίκα με τον σύζυγό της προκειμένου να πάρει κάποια πράγματα από το ζευγάρι. Η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο και αντίκρυσε, όπως είπε η ίδια και κάποιοι μάρτυρες, τον άνδρα μεθυσμένο, που μόλις την είδε την άρπαξε από τα μαλλιά παρενοχλώντας την σεξουαλικά. Η παθούσα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως κατέβηκε ο σύζυγός της και μια άλλη ένοικος της πολυκατοικίας και στην προσπάθεια να απομακρύνουν τον μεθυσμένο από την γυναίκα ο σύζυγος τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε παραπατώντας από την μέθη αλλά την επόμενη ημέρα πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες μετά από κάποιο τραυματισμό, λέγοντας ότι τον χτύπησε ο σύζυγος της γυναίκας. Κλήθηκε η αστυνομία και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τόσο η γυναίκα, όσο και οι περισσότεροι από τους μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαρτημένος από το αλκοόλ και συχνά ήταν μεθυσμένος. Κανείς δεν επιβεβαίωσε ότι εδάρη από τον σύζυγο της παθούσας, αλλά όπως είπε η δικηγόρος του κατηγορούμενου Παναγιώτα Αμούργη το πιθανότερο είναι ότι έπεσε λόγω μέθης και ενδεχομένως τραυματίστηκε.

Κατόπιν όλων αυτών το Δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο αφού δεν αποδείχθηκε ότι τον χτύπησε.

aixmi-news

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 «Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν
20:58 «Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ
20:47 Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!
20:37 1.100 λίρες Αγγλίας, 116 κινητά τηλέφωνα, 38.564 ευρώ, μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, λεία και «εργαλεία» εγκληματικής οργάνωσης
20:22 Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα
20:12 Τότε θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη
20:01 Σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα: Θέλουν να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!
19:41 Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»
19:30 Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
19:18 Τετέι: Ιστορική διάκριση, τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού
19:10 Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»
19:00 Οι πολίτες ξέρουν τι απειλεί τη Δημοκρατία
18:48 «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες», το καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18:45 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.
18:28 Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»
18:21 «Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»
18:20 Ισχυρά αποτελέσματα με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,7 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,4 δισ. για το εννεάμηνο 2025
18:10 Ερώτηση Παπανδρέου και βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το υψηλό κόστος μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας
18:06 Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ