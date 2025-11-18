Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!

Τελικά αθώος κρίθηκε ο σύζυγος μιας γυναίκας από το Μεσολόγγι, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει έναν άνδρα που παρενόχλησε την γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, κατηγορήθηκε για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, το θύμα -που δυο χρόνια μετά το συμβάν έφυγε από τη ζωή καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα -πήγε έξω από την πολυκατοικία που διέμενε η γυναίκα με τον σύζυγό της προκειμένου να πάρει κάποια πράγματα από το ζευγάρι. Η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο και αντίκρυσε, όπως είπε η ίδια και κάποιοι μάρτυρες, τον άνδρα μεθυσμένο, που μόλις την είδε την άρπαξε από τα μαλλιά παρενοχλώντας την σεξουαλικά. Η παθούσα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως κατέβηκε ο σύζυγός της και μια άλλη ένοικος της πολυκατοικίας και στην προσπάθεια να απομακρύνουν τον μεθυσμένο από την γυναίκα ο σύζυγος τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε παραπατώντας από την μέθη αλλά την επόμενη ημέρα πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες μετά από κάποιο τραυματισμό, λέγοντας ότι τον χτύπησε ο σύζυγος της γυναίκας. Κλήθηκε η αστυνομία και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τόσο η γυναίκα, όσο και οι περισσότεροι από τους μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαρτημένος από το αλκοόλ και συχνά ήταν μεθυσμένος. Κανείς δεν επιβεβαίωσε ότι εδάρη από τον σύζυγο της παθούσας, αλλά όπως είπε η δικηγόρος του κατηγορούμενου Παναγιώτα Αμούργη το πιθανότερο είναι ότι έπεσε λόγω μέθης και ενδεχομένως τραυματίστηκε.

Κατόπιν όλων αυτών το Δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο αφού δεν αποδείχθηκε ότι τον χτύπησε.

