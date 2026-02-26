Εστίαση – Πάτρα: Γιατί τα τραπέζια μένουν άδεια – Αργή «ασφυξία» για τα μαγαζιά

Οσοι δεν είχαν προνοήσει να κλείσουν εγκαίρως τραπέζι την Καθαρή Δευτέρα, ταλαιπωρήθηκαν μέχρι να βρουν θέση κάπου να φάνε. Το ίδιο συνέβη την Τσικνοπέμπτη και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το ίδιο θα συμβεί την 25η Μαρτίου. Ακόμη και ένα δημοφιλές Σαββατόβραδο.

Η εικόνα των γεμάτων εστιατορίων και των καφετεριών δημιουργεί την εντύπωση ότι ο κλάδος της εστίασης διανύει περίοδο ευημερίας. Ωστόσο, τα συνολικά στοιχεία δείχνουν κάμψη. Στην Αχαΐα, η πτώση του τζίρου το 2025 ήταν μεγάλη. Εφτασε στο -9,4%, υποχωρώντας στα 42,7 εκατ. ευρώ από 47,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Πώς συμβιβάζονται αυτές οι εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες; Η απάντηση βρίσκεται στην κατανομή της ζήτησης μέσα στην εβδομάδα, όπως αναφέρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος. Τα τραπέζια δεν είναι γεμάτα όλες τις ημέρες και αυτό αποτυπώνεται πλέον καθαρά στα συνολικά οικονομικά μεγέθη. Η κίνηση συγκεντρώνεται κυρίως από την Παρασκευή το βράδυ έως την Κυριακή το μεσημέρι, καθώς και σε αργίες και εορταστικές περιόδους, όπως έγινε και με το Καρναβάλι. Αντίθετα, οι καθημερινές -ιδίως Δευτέρα έως Τετάρτη- τα καταστήματα της εστίασης εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερη πληρότητα, αναφέρει ο κ. Ματθαιόπουλος, με συνέπεια η αυξημένη κίνηση του σαββατοκύριακου να μην αρκεί για να καλύψει τις απώλειες των υπόλοιπων ημερών όταν μάλιστα οι μέσες αποδείξεις έχουν αρχίσει τη… δίαιτα.

Το φαινόμενο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον πληθωρισμό στην εστίαση, που σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή διαμορφώθηκε στο 7,4% το 2025. Οι τιμές αυξήθηκαν, όμως η κατανάλωση δεν ακολούθησε.

Ενας ακόμα παράγοντας είναι η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών μέσων πληρωμής, που φανερώνει όλο και μεγαλύτερα ποσά τζίρου στα καταστήματα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πλέον είναι ορατό το 80% του τζίρου των καταστημάτων εστίασης γιατί οι πελάτες πληρώνουν με κάρτες.

Παράλληλα, το delivery μέσω ψηφιακών πλατφορμών έχει εξελιχθεί από συμπληρωματική επιλογή σε υποκατάστατο της εξόδου στις «ήσυχες» ημέρες. Η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και οι συνεχείς προσφορές λειτουργούν ως κίνητρο, ενώ οι προμήθειες των πλατφορμών συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Στο ήδη απαιτητικό περιβάλλον προστίθενται υψηλότερα ενοίκια, αυξημένο ενεργειακό κόστος και πίεση στους μισθούς λόγω έλλειψης προσωπικού. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενίσχυσε τη διαφάνεια, αλλά περιόρισε την ευελιξία -ειδικά σε περιοχές με έντονη εποχικότητα- οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε μείωση ωραρίου.

