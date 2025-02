«Έσβησε» η θρυλική Ρομπέρτα Φλακ ΒΙΝΤΕΟ

Στα 88 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ. Τον θανατό της ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή από τις επιτυχίες της «Killing Me Softly with His Song» και «The First Time I Ever Saw Your Face».

Σε ανακοίνωση, ο εκπρόσωπός της επισήμανε ότι έφυγε από τη ζωή ήσυχα, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Πάτρα: Επανάληψη δίκης με απόφαση Αρείου Πάγου, με αθώους διακινητές ναρκωτικών ΦΩΤΟ

Γερμανία: Η επόμενη ημέρα των εκλογών με νικητή τον Μερτς, δεν μπαίνει στη βουλή η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, η πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα

Τέμπη: «Έχουν καεί όλα…», νέα συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα μετά το δυστύχημα ΒΙΝΤΕΟ

Ουκρανία: Έτοιμος να παραιτηθεί ο Ζελένσκι, με ποια «ανταλλάγματα»

Πάτρα: Υπόμνημα κατέθεσε ο πυροσβέστης – προπονητής για την υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικες – Σε εξέλιξη η ΕΔΕ

Πατρινό Καρναβάλι: Δείτε πολλές φωτογραφίες από την παρέλαση των Μικρών 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News