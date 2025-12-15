Εθελοντική αιμοδοσία της παράταξης Σκιαδαρέση στον Πύργο

Tην 6η κατά σειρά δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει το Σάββατο 20/12/2025 στον Πύργο, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα».

Η εθελοντική αιμοδοσία συνδιοργανώνεται με το Επιμελητήριο Ηλείας και τον Εμπορικό Σύλλογο Λεχαινών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας «Ανδρέας Παπανδρέου», στον Πύργο, τις ώρες 10.00-13.00.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης απευθύνει ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στη νέα αυτή δράση κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, αναφέροντας πως «η προσφορά αίματος είναι πάνω απ’ όλα πράξη ανθρωπιάς. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε να χαρίσουμε ζωή. Ειδικά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων ας γίνουμε όλοι ένα φως ελπίδας για τον συνάνθρωπό μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



