Εθελοντική αιμοδοσία της παράταξης Σκιαδαρέση στον Πύργο

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Σάββατο 20/12/2025 στον Πύργο, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση.

Σπύρος Σκιαδαρέσης
15 Δεκ. 2025 10:55
Pelop News

Tην 6η κατά σειρά δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει το Σάββατο 20/12/2025 στον Πύργο, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα».

Η εθελοντική αιμοδοσία συνδιοργανώνεται με το Επιμελητήριο Ηλείας και τον Εμπορικό Σύλλογο Λεχαινών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας «Ανδρέας Παπανδρέου», στον Πύργο, τις ώρες 10.00-13.00.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης απευθύνει ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στη νέα αυτή δράση κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, αναφέροντας πως «η προσφορά αίματος είναι πάνω απ’ όλα πράξη ανθρωπιάς. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε να χαρίσουμε ζωή. Ειδικά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων ας γίνουμε όλοι ένα φως ελπίδας για τον συνάνθρωπό μας».

Εθελοντική αιμοδοσία της παράταξης Σκιαδαρέση στον Πύργο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
12:48 Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγές σε βαθμολόγιο, μισθούς, θητεία και εθελοντική στράτευση γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ