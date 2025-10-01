Εθελοντής στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» ο πρόεδρος του ΣΔΥΠ Γιώργος Γραμμένος

Ένας από τους αφανείς ήρωες του δρομικού κινήματος είναι ο Γιώργος

Γραμμένος, ερασιτέχνης αθλητής ο ίδιος, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου

Δρομέων Υγείας Πάτρας (ΣΔΥΠ).

Πρωταθλήματα υποδομών ΕΠΣΑ: Πότε ξεκινούν και ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής

Eίναι 12 χρόνια μέλος στο Δ.Σ. του ΣΔΥΠ, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος και

από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024, εκτελεί χρέη Προέδρου.

Λόγω τραυματισμού βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας λοιπόν, αλλά θα

παρών ως εθελοντής στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης

Τσιμιγκάτος».

«Στηρίζουμε κάθε δρομικό γεγονός της περιοχής, πολύ περισσότερο της

Αχαΐας, όπως κάνουμε για παράδειγμα και στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο, ή

κάναμε με τον Παράκτιο. Ο ΣΔΥΠ συμμετέχει με μεγάλο αριθμό δρομέων, με

ομαδικές εγγραφές, κι όσοι δεν μπορούν να αγωνιστούν, προσφέρουν

εθελοντικά σε ό,τι τους ζητηθεί» τόνισε ο Γιώργος Γραμμένος και για τον

4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» υπογράμμισε τα

εξής: «Πρόκειται για έναν πολύ όμορφο Αγώνα, ιδανικό για ρεκόρ, λόγω της

επίπεδης διαδρομής πλάι στην θάλασσα. Προηγείται κατά ένα μήνα του

Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα, και ως εκ τούτου η συμμετοχή αποτελεί

κίνητρο για πολλούς αθλητές και αθλήτριες. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε

τον Αγώνα. Το τρέξιμο, η άσκηση, η γυμναστική, ο αθλητισμός είναι υγεία.

Όσοι μπορούν αξίζει να πάρουν μέρος. Ο ΣΔΥΠ από το 1981 μέχρι σήμερα

ανελλιπώς στηρίζει τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, και το δρομικό κίνημα.

Είμαστε πάντα εδώ προς όφελος της υγείας των Πατρινών ερασιτεχνών

αθλητών!».

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος» διοργανώνεται από τον

Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» και

έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016)

και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο και δόθηκε παράταση στις

εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τριών ειδών

εγγραφών-δηλώσεων συμμετοχής.

Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναινεί να λάβει

μέρος στον Αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και

ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του

συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8

τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου,

ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια

συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη

προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε

να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος,

διευθυντής του Αγώνα). Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις

κατηγορίες συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



