Πρωταθλήματα υποδομών ΕΠΣΑ: Πότε ξεκινούν και ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής

O Νίκος Πατρώνης αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή υποδομών και Μικτών ομάδων, προκειμένου να βάλει τη δική του σφραγίδα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΣ Αχαΐας, που θα λειτουργεί κάτω από το νέο πρόγραμμα «Αναγέννηση» της ΕΠΟ, το οποίο παρουσιάζεται αυτή την περίοδο σε όλες της ΕΠΣ.

Από την Παρασκευή 3/10 ξεκινούν στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας» οι εργομετρικές μετρήσεις για τις Προεθνικές ομάδες αναφορικά με τις ηλικίες γενν. 2010 (17.00) και 2012 (16.00) στις οποίες θα λάβουν μέρος ποδοσφαιριστές από τις ομάδες, Δίας, Πάτραι, ΑΕ Αρόη, Αχαϊκή, Αχαιός, Διαγόρας, Δόξα Παραλίας, Δόξα Νιφορεΐκων, Λιμνοχώρι, Ατρόμητος Λάππα, Πανμοβριακός.

Το Σάββατο 4/10 (10.00 και 11.00) ακολουθούν στο γήπεδο Αγυιάς οι, Δαβουρλής, Παναχαϊκή, Νίκη Προαστείου, Αργυρά, Φοίνικας Αγυιάς, Αίολος Αγυιάς, Πανιώνιος/Αχιλλέας, Αετός Ρίου, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου).

Την Κυριακή 5/10 (10.00 και 11.00) στο γήπεδο Αβύθου οι, ΑΕ Αιγίου, ΑΟ Αιγίου, Θύελλα Αιίου, Απόλλων Αιγίου, Αχιλλέας Καμαρών, Αιγείρα/Ακράτα, Αστέρας Τέμενης, Φλόγα Ροδιάς, Λύκοι Αιγιάλειας, Καλάβρυτα).

Τέλος, τη Δευτέρα 6/10 στο γήπεδο Α. Κάνιστρας» (16.00 και 17.00) οι, Ατλας, Πάτρα 2005, Ολυμπιακός Πατρών, Θύελλα Πατρών, Απόλλων Εγλυκάδας, Ελπίδες Πάτρας, Ικαρος Πετρωτού, Αρης Πατρών, Δάφνη, Εθνικός, Ατρόμητος, Αστέρας Μιντιλογλίου, Πείρος).

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι αγώνες των πρωταθλημάτων Κ19 και Κ14 θα ξεκινήσουν το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και οι υπόλοιπες Κατηγορίες το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



