Εθνικός Πατρών: «Δεν θα πληρώσω εγώ τις μυθοπλασιες δύο παιδιών»

Και νέα ανακοίνωση από τη διοίκηση του Εθνικού Πατρών για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Πανμοβριακό, επισυνάπτοντας και ένα βίντεο από το παιχνίδι. Αναλυτικά:

«Πριν από τέσσερις ημέρες εκδώσαμε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα του αγώνα, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και τοποθετήσεις. Μέχρι και σήμερα, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Την ίδια στιγμή, η Πειθαρχική Επιτροπή μας έχει καλέσει σε απολογία την Πέμπτη, διαδικασία την οποία σεβόμαστε απόλυτα και στην οποία θα παραστούμε! Σύμφωνα με την κλήση της πειθαρχικής και το φύλλο αγώνα, «Στο 25′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Εκπρόσωπος της ομάδας Εθνικός Πατρών διότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα στην διαιτητή».

Στο βίντεο βλέπουμε τον αρχηγό του Εθνικού να ζητάει κατι παραπάνω απο απλό φάουλ με κόσμιο τρόπο στην διαιτητή. Η διαιτητής γυρίζει προς τον κόσμο και ακολουθεί ο διάλογος μέχρι την αποβολή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παίξε το φάουλ…Παίξε….Τέλος!

(Εδώ ο αρχηγός εκτελεί το φάουλ και η Διαιτητής του κάνει αργοπορημένα νεύμα οτι θα σφυρίξει αυτή για την συνέχεια)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πρώτη φορά παίζεις;

Εκπρόσωπος: Κορίτσι άσε την ειρωνεία…Την Ειρωνεία άφησε την!

Α ΒΟΗΘΟΣ: Βγάλε Κόκκινη, βγάλε Κόκκινη!

Εκπρόσωπος: Με την ειρωνεία πρώτη φορά παίζεις!!! Θες και Κόκκινη εσυ; Θες και Κόκκινη;

Α ΒΟΗΘΟΣ: Ελα Ρεεεεε…

Και εκεί αφού εχει τελειώσει η φάση, η διαιτητής πάει στον πάγκο και βγάζει κόκκινη κάρτα!

Ρωτάω λοιπόν πολύ ήρεμα…

Πώς να αποδείξει αύριο στην πειθαρχική ο Εθνικός οτι ο Εκπρόσωπος πότε δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μέσα….Πως να αποδείξει οτι δεν διαμαρτυθηκε σε απόφαση του Διαιτητή απλά ζήτησε να σταματήσει την Ειρωνεία…Τι πρέπει να πει στον Βοηθό για να καταλάβει οτι τον σεβασμό τον κερδίζεις με πράξεις και οχι με το <<Έλα ρεεεε…>>.

Επειδή διάβασα και την ανακοίνωση που ζητούν να σταματήσει το μπουλινγκ στον συνάδερφο τους και πολύ καλά κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση που κάνει η διαιτητής μπουλινγκ στον ποδοσφαιριστή, θα βγάλουν ανακοίνωση???

Εμείς όλα τα χρόνια ουδέποτε βγάλαμε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για αποφάσεις.Εχουμε βγάλει 2 φορές μόνο για κακές συμπεριφορές. Οτι και να λέμε όμως πάει στον κάλαθο των αχρήστων!

Κύριοι σας σεβάστηκε η ομάδα μου με το παραπάνω. Προσωπικά έδωσα μάχες για να αλλάξω νοοτροπίες και να μην σας ενοχλεί κανένας. Όμως δεν θα πληρώσω εγώ και να είστε σίγουροι για αυτο τις μυθοπλασιες 2 παιδιών 20-25 χρονών.

ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΟΣ!!!!»

