Εθνικός Πατρών: «Δεν θα πληρώσω εγώ τις μυθοπλασιες δύο παιδιών»

Γίνεται αναφορά σε μια συγκεκριμένα φάση και συγκεκριμένη συμπεριφορά από την πλευρά των διαιτητών

Εθνικός Πατρών: «Δεν θα πληρώσω εγώ τις μυθοπλασιες δύο παιδιών»
04 Μαρ. 2026 12:19
Pelop News

Και νέα ανακοίνωση από τη διοίκηση του Εθνικού Πατρών για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Πανμοβριακό, επισυνάπτοντας και ένα βίντεο από το παιχνίδι. Αναλυτικά:

«Πριν από τέσσερις ημέρες εκδώσαμε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα του αγώνα, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και τοποθετήσεις.
Μέχρι και σήμερα, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος.
Την ίδια στιγμή, η Πειθαρχική Επιτροπή μας έχει καλέσει σε απολογία την Πέμπτη, διαδικασία την οποία σεβόμαστε απόλυτα και στην οποία θα παραστούμε! Σύμφωνα με την κλήση της πειθαρχικής και το φύλλο αγώνα, «Στο 25′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Εκπρόσωπος της ομάδας Εθνικός Πατρών διότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα στην διαιτητή».
Στο βίντεο βλέπουμε τον αρχηγό του Εθνικού να ζητάει κατι παραπάνω απο απλό φάουλ με κόσμιο τρόπο στην διαιτητή. Η διαιτητής γυρίζει προς τον κόσμο και ακολουθεί ο διάλογος μέχρι την αποβολή.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παίξε το φάουλ…Παίξε….Τέλος!
(Εδώ ο αρχηγός εκτελεί το φάουλ και η Διαιτητής του κάνει αργοπορημένα νεύμα οτι θα σφυρίξει αυτή για την συνέχεια)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πρώτη φορά παίζεις;
Εκπρόσωπος: Κορίτσι άσε την ειρωνεία…Την Ειρωνεία άφησε την!
Α ΒΟΗΘΟΣ: Βγάλε Κόκκινη, βγάλε Κόκκινη!
Εκπρόσωπος: Με την ειρωνεία πρώτη φορά παίζεις!!!
Θες και Κόκκινη εσυ; Θες και Κόκκινη;
Α ΒΟΗΘΟΣ: Ελα Ρεεεεε…
Και εκεί αφού εχει τελειώσει η φάση, η διαιτητής πάει στον πάγκο και βγάζει κόκκινη κάρτα!
Ρωτάω λοιπόν πολύ ήρεμα…
Πώς να αποδείξει αύριο στην πειθαρχική ο Εθνικός οτι ο Εκπρόσωπος πότε δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μέσα….Πως να αποδείξει οτι δεν διαμαρτυθηκε σε απόφαση του Διαιτητή απλά ζήτησε να σταματήσει την Ειρωνεία…Τι πρέπει να πει στον Βοηθό για να καταλάβει οτι τον σεβασμό τον κερδίζεις με πράξεις και οχι με το <<Έλα ρεεεε…>>.
Επειδή διάβασα και την ανακοίνωση που ζητούν να σταματήσει το μπουλινγκ στον συνάδερφο τους και πολύ καλά κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση που κάνει η διαιτητής μπουλινγκ στον ποδοσφαιριστή, θα βγάλουν ανακοίνωση???
Εμείς όλα τα χρόνια ουδέποτε βγάλαμε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για αποφάσεις.Εχουμε βγάλει 2 φορές μόνο για κακές συμπεριφορές. Οτι και να λέμε όμως πάει στον κάλαθο των αχρήστων!
Κύριοι σας σεβάστηκε η ομάδα μου με το παραπάνω. Προσωπικά έδωσα μάχες για να αλλάξω νοοτροπίες και να μην σας ενοχλεί κανένας. Όμως δεν θα πληρώσω εγώ και να είστε σίγουροι για αυτο τις μυθοπλασιες 2 παιδιών 20-25 χρονών.
ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΟΣ!!!!»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ