Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εθνικού Πατρών αποτελεί ο Χρήστος Καραπίτσος.

Επικρατέστερος αντικαταστάτης του είναι ο Λεωνίδας Κυβελίδης που είχε αποχωρήσει από την ομάδα για να αναλάβει την Παναχαϊκή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



