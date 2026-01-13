Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
Εξελίξεις στον Εθνικό Πατρών με αλλαγή προπονητή, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εθνικού Πατρών αποτελεί ο Χρήστος Καραπίτσος.
Επικρατέστερος αντικαταστάτης του είναι ο Λεωνίδας Κυβελίδης που είχε αποχωρήσει από την ομάδα για να αναλάβει την Παναχαϊκή.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News