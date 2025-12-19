Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Με εκτενείς αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία άνοιξε την ετήσια συνέντευξη Τύπου του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία ξεκίνησε στις 11.00 ώρα Ελλάδας και μεταδίδεται ζωντανά. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θεωρεί πως το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο με βάση τις αρχές που παρουσίασε το 2024 στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός «προελαύνει σε όλη τη γραμμή». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», σημειώνοντας ότι η στρατηγική πρωτοβουλία πέρασε στη Ρωσία μετά την απώθηση των ουκρανικών δυνάμεων από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του έτους θα καταγραφούν ακόμη περισσότερες στρατιωτικές επιτυχίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της «δυτικότερα», μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό έδαφος.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγόρησε για την πρόθεση να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «ληστές», κάνοντας λόγο για «κλοπή που γίνεται ανοιχτά» και προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες» για τις χώρες που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία.

Εκτίμησε, επίσης, ότι η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, υποστηρίζοντας πως «όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει επιστροφή». Στο ίδιο πλαίσιο, ισχυρίστηκε ότι τα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας, σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε δικαστήρια που δεν επηρεάζονται από πολιτικές αποφάσεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου, την οποία ο Πούτιν παραχωρεί από το 2001 και διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες, αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να απαντήσει τόσο σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όσο και πολιτών από όλη τη Ρωσία. Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, με τα κοινωνικά ζητήματα να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Από το 2023, η διαδικασία των ερωτήσεων έχει ενοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστό σκέλος για τους δημοσιογράφους και τους πολίτες, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



