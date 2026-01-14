Ετοιμάζεται νέα πρόταση μομφής για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, σύμφωνα με το dpa που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Ετοιμάζεται νέα πρόταση μομφής για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
14 Ιαν. 2026 21:55
Pelop News

Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί ξανά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, σύμφωνα με το dpa που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής της μέσα σε ένα εξάμηνο.

Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν κυρίως για την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» ανήκουν μεταξύ άλλων ευρωβουλευτές από τον Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίδας Μαρίν Λεπέν και το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Κατσαρίδες: Πώς να τις κρατήσετε μακριά από το σπίτι – 4 τρόποι
23:38 Evangelia: Η συμμετοχή μου για τον ελληνικό τελικό της Eurovision ήρθε σαν κεραυνός από το πουθενά
23:23 Τεστ από το δάχτυλο για το Αλτσχάιμερ: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη διάγνωση πριν τα σοβαρά συμπτώματα
23:07 Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 9 δημοσιογράφοι
22:53 Συνεργασία Apple και Google: Με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini θα λειτουργεί η Siri
22:39 Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 10.000 άνεργες μητέρες με μισθό έως 1.004 ευρώ
22:35 Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Με χατ τρίκ του Τάσου Μπακασέτα στα ημιτελικά οι «πράσινοι»
22:27 Ο Χούλιο Ιγκλέσιας φίλησε με το ζόρι παρουσιάστρια – Η σεξουαλική επίθεση και τα γέλια του ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104: Περίπατος στο Βελιγράδι για τους «ερυθρόλευκους»
22:15 Το μήνυμα της Σταυρούλας από το «Χαμόγελο» στη Λόρα: «Θα σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε»
22:04 Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας Πάτρας: Μία χαμένη ευκαιρία
21:55 Ετοιμάζεται νέα πρόταση μομφής για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
21:48 Το λάθος με τον θερμοστάτη που φουσκώνει τον λογαριασμό
21:40 Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη επιχειρηματίας που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο αυτοκίνητό του
21:32 Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
21:24 Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
21:16 Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο
21:08 Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο
21:00 Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
20:51 Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ