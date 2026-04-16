Ετοιμάζονται τα στελέχη της ομάδας Καρυστιανού για «επίθεση»: Σε πλήρη εγρήγορση η ομάδα στην Αχαΐα

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, όπως εκμυστηρεύθηκε στην «Πελοπόννησο» στέλεχος της ηγετικής ομάδας της Μαρίας Καρυστιανού από την Αθήνα, θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου Κινήματος και η ιδρυτική του πράξη, οπότε θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το κόμμα.

Την πληροφορία την γνωρίζουν καλά, απ’ ό,τι φαίνεται, τα επιτελικά στελέχη του νέου Κινήματος στην Αχαΐα και γι’ αυτό εδώ και μέρες ετοιμάζονται πυρετωδώς.

Σε 10-15 μέρες περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», προγραμματίζεται η πρώτη άτυπη συγκέντρωση μελών και φίλων του υπό ίδρυση κόμματος. Πιθανότατα θα γίνει πριν ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος, αλλά αμέσως μετά θ’ ακολουθήσει και δεύτερο «μίτινγκ», πιο επίσημο.

Διαβάστε επίσης: Ανάλυση συγκεντρωτικών δημοσκοπήσεων της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Τι θα γινόταν αν είχαμε αύριο εκλογές;

Η είδηση είναι ότι, με οδηγία της κ. Καρυστιανού, τα μέλη και στελέχη του Κινήματος δεν πρέπει ακόμα να «ξανοίγονται» προς τα έξω επίσημα, μέχρι να ανακοινωθεί το Κίνημα.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΥΛΑΣ. Ο πρέσβης επί τιμή Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος (από το Αίγιο), ο καθηγητής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών Κώστας Πουλάς, ο διαχειριστής της σελίδας φίλων της Καρυστιανού στην Αχαΐα Νίκος Αθανασόπουλος και 4-5 ακόμα στελέχη αποτελούν, σε πρώτη φάση, την άτυπη «ηγετική ομάδα» στην Αχαΐα. Τα πρόσωπα, δηλαδή, που «τρέχουν» τις διαδικασίες αυτό το διάστημα.

Διαβάστε επίσης: Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα

Στο facebook, η σελίδα «Ομάδα στήριξης Μαρίας Καρυστιανού, νομού Αχαΐας» έχει πλέον 8.100 μέλη και καθημερινά ο αριθμός αυξάνεται.

Τα στελέχη της ομάδας Καρυστιανού, και στην Αχαΐα και παντού, συμφωνούν σ’ ένα πράγμα και δεν διστάζουν να το «φωνάξουν»: «Οταν βγάλουμε στη δημοσιότητα την ιδρυτική μας διακήρυξη και, κυρίως, όταν αρχίσει ο κόσμος να μαθαίνει από πρώτο χέρι τις θέσεις μας στα φλέγοντα και τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας, τότε θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο η αποδοχή της Μαρίας στον απλό κόσμο».

ΟΙ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ FACEBOOK. Το Κίνημα απλώνεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Διαχειριστής της σελίδας στο facebook «Ομάδα στήριξης Μαρίας Καρυστιανού, νομού Αχαΐας» είναι ο Νίκος Αθανασόπουλος.

Διαχειριστές τής πριν από λίγο καιρό εμφανισθείσας σελίδας στο facebook «Υποστηρικτές/Φίλοι Μαρίας Καρυστιανού- Νομού Αχαΐας» είναι ο Δημήτρης Γεωργόπουλος-Ζούτας (πρώην υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας με το ΜεΡΑ25, πρώην εκπρόσωπος της «Ελληνικής Κοινότητας Ανεμβολίαστων» και πρώην πρόεδρος του πρώτου αντινεοταξικού κινήματος ΠΑΝΔΗΜΙΑ) και ο Νίκος Μιχιώτης (σπουδάζει Εφαρμοσμένες Τέχνες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Από πρόσωπο του πολύ στενού περιβάλλοντός της στην Αθήνα, μάθαμε πως η κ. Καρυστιανού, μέσω και των μελών της ηγετικής της ομάδας, έχει συστήσει και στα στελέχη της Αχαΐας «χαμηλά η μπάλα», όχι πομπώδεις δηλώσεις και τυμπανοκρουσίες.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. Κι επειδή κάποιοι αναρωτιούνται από τώρα «και ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος Καρυστιανού στην Αχαΐα στις επικείμενες εκλογές;», η απάντηση που έδωσε στην «Π» στενός συνεργάτης της κ. Καρυστιανού ήταν: «Είναι νωρίς ακόμα, θεωρώ, για αυτό το θέμα. Εμείς, πάντως, θα φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι έγκαιρα. Σας υπενθυμίζω, για ν’ απαντήσω έμμεσα στο ερώτημά σας, ότι έχουν αποκλειστεί πρόσωπα που διατέλεσαν είτε βουλευτές, είτε κομματικά στελέχη σε οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε μόνο για καινούργια και άφθαρτα πρόσωπα».

