Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα

Το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού έχει αρχίσει, καιρό τώρα, να εξαπλώνεται και στην Αχαΐα. Εκατοντάδες απλοί πολίτες, ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχουν ήδη σπεύσει, ειδικά μετά την επισημοποίηση, πριν λίγες μέρες, της καθόδου του υπό ίδρυση κόμματος στις προσεχείς εθνικές εκλογές, να «καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους» και να δηλώσουν πλήρη ετοιμότητα σε ό,τι τους ζητηθεί.

Στην παρούσα χρονική φάση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για υποψήφια στελέχη ή υποψήφιους καθοδηγητές, πόσω μάλλον για υποψήφιους βουλευτές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν κόμμα ακόμα, για την ώρα υπάρχουν μόνο υποστηρικτές και, κυρίως, εθελοντές.

Η «Π» αποκαλύπτει σήμερα κάποια πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό της Αχαΐας, και όχι μόνο, που έχουν εκδηλώσει πρόθεση και διάθεση να στρατευθούν στο κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Είναι καταρχάς δύο πανεπιστημιακοί: με ερωτηματικό ο καθηγητής Γιώργος Νικολάου, πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και με σιγουριά ο αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας Κωνσταντίνος Πουλάς, διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο κ. Νικολάου είχε κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και στη συγκέντρωση της κ. Καρυστιανού στην Πάτρα, Μάιο του 2025, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωσή της. Πάντως, δεν έχει δείξει ως τώρα καθαρά τις προθέσεις του για το αν θα «απαρνηθεί» την Αριστερά για χάρη της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Πουλάς, που είναι άτυπα το Νο1 πρόσωπο στην Πάτρα της απολύτου εμπιστοσύνης της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έγινε πιο γνωστός ανά το πανελλήνιο την περίοδο του Covid-19, όταν είχε εκφράσει κατ’ επανάληψη τις έντονες αντιρρήσεις και αμφιβολίες του για τη αποτελεσματικότητα των εμβολίων και ήταν υπέρμαχος των φαρμάκων και των μονοκλωνικών αντισωμάτων, που είχαν πολεμηθεί σφόδρα και κατασυκοφαντηθεί από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Ο καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει σε πρώτη φάση να «στρατολογήσει» κι άλλα γνωστά και καταξιωμένα πρόσωπα στο «άρμα» της Μαρίας Καρυστιανού και ήδη, όπως πληροφορήθηκε η «Π», τα πρώτα αποτελέσματα είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Απόστολος Βανταράκης, καθηγητής Υγιεινής του Εργαστηρίου Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ένα από τα πρόσωπα που συζητείται για ν’ αναλάβει στο άμεσο μέλλον καίριο ρόλο στον τομέα Υγείας του υπό σύσταση κόμματος.

Η «Πελοπόννησος» αποκαλύπτει, επίσης, ότι ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τον πρώην αντιδήμαρχο Πατρέων, Δημήτρη Πεφάνη, με τον οποίο ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες για πρόσωπα που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην Πάτρα για το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το δεξί χέρι της Καρυστιανού: «Υπάρχει μια κινητικότητα απίστευτη…»

O Μιχάλης Πατσίκας απάντησε χθες σε ερωτήματα της «Π» για το πόσο γρήγορα θα τρέξει ο σχεδιασμός του κόμματος.

Ο 55χρονος, που εκτελεί χρέη άτυπου εκπροσώπου Τύπου της κ. Καρυστιανού, στο παρελθόν πρωταγωνίστησε στη διοργάνωση συλλαλητηρίων κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών, ως επικεφαλής της κίνησης «ΕΠΟΣ», ενώ στην εποχή του COVID, τάχθηκε στο πλευρό του καθηγητή Φαρµακολογίας ∆ημήτρη Κούβελα για την ίδρυση πολιτικού φορέα µε τίτλο «Πνοή ∆ηµοκρατίας».

Να τι απάντησε στις ερωτήσεις μας ο Μ. Πατσίκας.

«Ναι, υπάρχουν εδώ και καιρό επαφές πάρα πολλών ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είναι χιλιάδες. Για την ώρα, δεν υπάρχει οργανωμένος πυρήνας. Υπάρχουν επαφές προσωπικές. Δηλαδή, εγώ μιλάω με κάποιους, ένας άλλος μιλάει με κάποιους άλλους. Και στην Αχαΐα, όπως γνωρίζω, υπάρχει πολύς κόσμος που μας αναζητά. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μιλάμε για μέλη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα δομημένο το κίνημα. Οταν ανακοινώσει η Μαρία ότι αυτό είναι το όνομα του κινήματος και αυτός είναι ο τρόπος οργάνωσης, όλοι αυτοί, σε μία μέρα μέσα, θα δείτε που θα γίνουν μια τεράστια ομάδα. Υπάρχει μια κινητικότητα απίστευτη, ειδικά μετά τη συνέντευξη στο Κόντρα.

Η Μαρία δεν ήθελε και δεν θέλει να φτιάξει ένα κόμμα σαν τα άλλα. Θέλει, και θα το δείτε πως θα τα καταφέρει, να φτιάξει ένα κόμμα με καθαρά κινηματικό χαρακτήρα, μακριά από την πεπατημένη των κομμάτων. Η κοινωνία έχει ανάγκη από συμμετοχή».

Το καλύτερο, πάντως, το φύλαγε για το φινάλε της συζήτησής μας ο κ. Πατσίκας.

Ενθυμούμενος ότι η DATA C ήταν η πρώτη εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα που στη δημοσκόπηση που έκανε στη Δυτική Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025 συμπεριέλαβε τη Μαρία Καρυστιανού, θέτοντας το ερώτημα «εάν προέκυπτε θέμα εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την επόμενη Κυριακή, και συμμετείχε και κόμμα υπό την κ. Καρυστιανού, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», μας αποχαιρέτησε λέγοντας: «Και μόλις κάνετε την πρώτη δημοσκόπηση, τώρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος η Μαρία, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε αμέσως»!

Για την ιστορία, η προ 4 μηνών δημοσκόπηση της DATA έβγαζε 2ο το κόμμα Καρυστιανού, με 19,8%, έναντι 20,8% της ΝΔ που προηγούνταν και 9,7% του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην 3η θέση.

Νίκος Νικολόπουλος: Γιατί τέθηκε εκτός κούρσας

Αρχικά, στους κεντρικούς πρωταγωνιστές του υπό ίδρυση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ήταν και ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και νυν πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος πάντα μιλούσε, και συνεχίζει να μιλάει, με τα καλύτερα λόγια για την προσπάθεια της κ. Καρυστιανού. Κοντά του ήταν και ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας των πρώην πρωθυπουργών Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά.

Ομως, η κ. Καρυστιανού, θέλοντας να μην υπάρχει σε πρώτο πλάνο κανένας πολιτικός με έντονο κομματικό παρελθόν, παραμέρισε τα δύο πρόσωπα. Ο κ. Νικολόπουλος, πάντως, σε αντίθεση με τον κ. Καραχάλιο, εξακολουθεί να αναφέρεται με κολακευτικά λόγια για το πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού.

ΓΡΙΒΑΣ. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Π», ο άνθρωπος που συμβουλεύει τη Μ. Καρυστιανού για τα γεωπολιτικά θέματα και που πιθανότατα θα έχει ενεργό ρόλο στο κόμμα της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ο Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών και διευθυντής του Τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



