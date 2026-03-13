«Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:

Σύμφωνα με ισχυρισμούς με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 100 χλμ./ώρα φαίνεται ότι κινούνταν το ΙΧ του 24χρονου που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, με θύμα μια 58χρονη οδηγό ταξί.

Σε αυτή την εκτίμηση καταλήγει ο πραγματογνώμονας και ειδικός αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, Γιώργος Καρύδας, αναλύοντας το βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το protothema.gr.

«Από ό,τι φαίνεται από το υλικό, η οδηγός του ταξί ενήργησε νόμιμα. Είχε ανάψει φλας σωστά και έστριψε ενώ ο σηματοδότης για την πορεία της ήταν πράσινος. Το ΙΧ που οδηγούσε ο 24χρονος είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Φαίνεται πως είχε αναπτύξει ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 100 χλμ./ώρα», σημειώνει αρχικά ο κ. Καρύδας.

Βίντεο από το τροχαίο με την οδηγό ταξί

«Δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει»

Την ίδια ώρα, όπως εκτιμά ο κ. Καρύδας, ο 24χρονος φαίνεται πως παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, προσπερνώντας τα άλλα οχήματα που είχαν σταματήσει κανονικά. Μάλιστα το ΙΧ που οδηγούσε φαίνεται να έπεσε αφρενάριστο πάνω στο ταξί της 58χρονης.

«Όπως βλέπουμε, ο οδηγός δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει και δεν πραγματοποίησε κανέναν αποφευκτικό ελιγμό. Η σύγκρουση ήταν μετωπική υπό γωνία. Από τη σύγκρουση άλλαξε η κατεύθυνση του ταξί μέχρι να ακινητοποιηθεί στην τελική του θέση, ενώ το ΙΧ ανασηκώθηκε στο οπίσθιο τμήμα του και έπειτα συνέχισε την πορεία του έως ότου ακινητοποιηθεί», σημειώνει.

Τμήματα των οχημάτων εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά

Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης ήταν το γεγονός ότι τμήματα και από τα δύο οχήματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών από τα οχήματά τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας. Η 58χρονη γυναίκα ήταν σοβαρά τραυματισμένη, ενώ ο 24χρονος έφερε ελαφρύτερα τραύματα. Δυστυχώς, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

