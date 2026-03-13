«Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ

Όπως ισχυρίζεται σε άμυνα φέρεται ότι ήταν ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά χθες το βράδυ, που παρουσιάστηκε νωρίτερα στις Αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

«Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, οπαδούς του ΠΑΟΚ όπως είπε, που τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Από τα χτυπήματα έπεσε κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Σημειώνεται, πάντως, ότι από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην κατάθεσή τους δήλωσαν ότι ο ταυτοποιημένος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μαζί του υπήρχε ένα ακόμη άτομο.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Στο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.

Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία – νεκροτομή.

Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:



Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το κίνητρο

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα.

Εκτός από τα βίντεο που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, αυτό που θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση είναι οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ αλλά και η απολογία του δράστη εφόσον συλληφθεί.

