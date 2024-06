Euro 2024: Ξύλο μεταξύ Τούρκων και Γεωργιανών στις εξέδρες στο Ντόρτμουντ ΒΙΝΤΕΟ

Ξύλο μεταξύ των οπαδών της Τουρκίας και της Γεωργίας έπεσε στις εξέδρες του «Signal Iduna Park» του Ντόρτμουντ πριν από την σέντρα του αγώνα τους στον 6ο όμιλο του Euro 2024.

Οι οπαδοί εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της Αστυνομίας και συνεπλάκησαν σε ένα από τα πέταλα του γηπέδου της Ντόρτμουντ.

Θυμίζουμε στις 19:00 η Τουρκία παίζει με την πρωτάρα σε Euro Γεωργία.

Turkey and Georgia fans are fighting with each other in the stadium… 🇹🇷🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/nEG47JPBy2

