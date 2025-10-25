Euroleague: Ο Ρόμαν Σόρκιν αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής

Ο φόργουορντ συγκέντρωσε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), το υψηλότερο ανάμεσα στους νικητές παίκτες της αγωνιστικής.

25 Οκτ. 2025 16:09
Ο Ρόμαν Σόρκιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε τον τίτλο του MVP της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, τον πρώτο στην καριέρα του σε 129 αγώνες, μετά την αγχωτική νίκη της ομάδας του με 92-91 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σόρκιν ήταν καταπληκτικός, σημειώνοντας 21 πόντους (ρεκόρ σεζόν) με εξαιρετικά ποσοστά (9/11 δίποντα, 3/3 βολές). Στα στατιστικά του προσέθεσε 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα και κέρδισε 4 φάουλ. Είναι ο πρώτος παίκτης της Μακάμπι που αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής φέτος.

Παρόλο που ο Σόρκιν πήρε τον τίτλο του MVP, το υψηλότερο ρεκόρ PIR της 6ης αγωνιστικής ανήκει στον Λεάντρο Μπολμάρο της Αρμάνι Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο, ο οποίος συγκέντρωσε 37 μονάδες (ρεκόρ καριέρας), παρά την ήττα της ομάδας του με 100-103 από τη Βαλένθια.

Ο Αργεντινός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αγωνιστικής με 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας), σουτάροντας με 8/12 δίποντα και 2/3 τρίποντα.


Κορυφαίες επιδόσεις της αγωνιστικής

PIR: Λεάντρο Μπολμάρο (Μιλάνο) – 37

Πόντοι: Λεάντρο Μπολμάρο (Μιλάνο) – 31

Ριμπάουντ: Τρέι Λάιλς (Ρεάλ), Φίλιπ Πετρούσεφ (Ντουμπάι), Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους) – 10 (Ο Βεζένκοφ του Ολυμπιακού παραμένει πρώτος στη λίγκα με 9.2 ριμπάουντ μέσο όρο).

Ασίστ: Σέιν Λάρκιν (Εφές), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι) – 9 (Ο Γουέιντ Μπάλντουιν της Φενέρμπαχτσε είναι πλέον ο ηγέτης της λίγκας με 6.3 ασίστ μέσο όρο).

Κλεψίματα: Σιλβέν Φρανσίσκο (Μπάγερν Μονάχου) – 4

Κοψίματα: Μπαγιέ Ντιάγ (ΑΣΒΕΛ) – 4 (ρεκόρ καριέρας)

Double-Double: Μόνο δύο παίκτες, ο Τρέι Λάιλς (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και ο Φίλιπ Πετρούσεφ (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ).
