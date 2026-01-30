Europa League: Παναθηναϊκός – Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα από την κλήρωση

Όλα τα ζευγάρια και η εξέλιξη της διαδικασίας λεπτό προς λεπτό

Europa League: Παναθηναϊκός – Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα από την κλήρωση
30 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Europa League, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να κληρώνονται με τη Βικτόρια Πλζεν και τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τη Θέλτα. Και με τους δύο αντιπάλους είχαν αγωνιστεί ξανά στην League Phase οι ελληνικές ομάδες.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσίαση των δύο γκρουπ, από τις ισχυρές στις ανίσχυρες ομάδες, ενώ τη σκυτάλη της κλήρωσης από τον Ρομπέρ Πιρές πήρε ο παλαίμαχος Τούρκος διεθνής Ιλχάν Μανσίζ, επίτιμος καλεσμένος της UEFA.

«Ως παίκτης, πάντα ονειρεύεσαι αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές. Φέτος οι παίκτες δεν αγωνίζονται απλώς, αλλά δημιουργούν αναμνήσεις ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανσίζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τζόρτζιο Μαρκέτι ανέβηκε στο πάνελ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον ΠΑΟΚ για τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών του στη Ρουμανία, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προκύψει και η Λεβερκούζεν ως αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League.

Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν

  • Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

  • Μπραν – Μπολόνια

  • Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

  • Σέλτικ – Στουτγκάρδη

  • Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

  • Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

  • ΠΑΟΚ – Θέλτα

  • Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
14:57 Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ