Europa League: Παναθηναϊκός – Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα από την κλήρωση

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Europa League, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να κληρώνονται με τη Βικτόρια Πλζεν και τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τη Θέλτα. Και με τους δύο αντιπάλους είχαν αγωνιστεί ξανά στην League Phase οι ελληνικές ομάδες.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσίαση των δύο γκρουπ, από τις ισχυρές στις ανίσχυρες ομάδες, ενώ τη σκυτάλη της κλήρωσης από τον Ρομπέρ Πιρές πήρε ο παλαίμαχος Τούρκος διεθνής Ιλχάν Μανσίζ, επίτιμος καλεσμένος της UEFA.

«Ως παίκτης, πάντα ονειρεύεσαι αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές. Φέτος οι παίκτες δεν αγωνίζονται απλώς, αλλά δημιουργούν αναμνήσεις ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανσίζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τζόρτζιο Μαρκέτι ανέβηκε στο πάνελ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον ΠΑΟΚ για τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών του στη Ρουμανία, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της εκδήλωσης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

