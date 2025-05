Eurovision 2025: Πώς διαδηλωτές με σημαίες της Παλαιστίνης διέκοψαν την πρόβα του Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (15/5) στη διάρκεια της απογευματινής πρόβας της εκπροσώπου του Ισραήλ, Yuval Raphael λίγη ώρα πριν τον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision, στη St. Jakobshalle Arena της Βασιλείας στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, κατά την τελευταία πρόβα για την αποψινή μεγάλη βραδιά της Eurovision- όπου διαγωνίζεται και η Klavdia με την «Αστερομάτα»- και την ώρα που η εκπρόσωπος του Ισραήλ Yuval Raphael βρίσκονταν στη σκηνή, μία ομάδα έξι ατόμων μεταξύ τους και μία οικογένεια παρενόχλησαν με γιγαντιαίες σημαίες και σφυρίγματα προκαλώντας φασαρία και παρεμποδίζοντας την ερμηνεία της.

Το προσωπικό ασφαλείας του σταδίου μπόρεσε πολύ γρήγορα να ταυτοποιήσει αυτούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό και να τους απομακρύνει άμεσα από το στάδιο.

Η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών τονίζει πως οι ίδιοι θέλουν να επικρατήσει στον διαγωνισμό ουδέτερο, ασφαλές, συμπεριληπτικό και με σεβασμό προς όλους περιβάλλον.

«Κατά τη διάρκεια της πρόβας για τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision σήμερα το απόγευμα, η εμφάνιση της Ισραηλινής τραγουδίστριας διακόπηκε. Έξι άτομα, ανάμεσά τους και μια οικογένεια, παρεμπόδισαν την πρόβα κρατώντας υπερμεγέθεις σημαίες και χρησιμοποιώντας σφυρίχτρες. Το προσωπικό ασφαλείας εντόπισε άμεσα τους εμπλεκόμενους και τους απομάκρυνε από την αίθουσα», αναφέρει η η ραδιοτηλεόραση της Ελβετίας SRG SSR.

SRG SSR released has released a statement following disruption that happened during Israel’s performance, in the Semi-Final 2 Afternoon Preview of #Eurovision 2025.https://t.co/HtnF2JhYST

— That Eurovision Site (@ThatEuroSite) May 15, 2025