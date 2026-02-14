Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό – Τα 14 τραγούδια που διεκδικούν το εισιτήριο

Λίγες ώρες απομένουν για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό, με τη διαδικασία επιλογής να κορυφώνεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Οι δύο ημιτελικοί του «Sing for Greece» ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αναδεικνύοντας 14 τραγούδια που συνεχίζουν στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν τα «Άλμα» της Rosanna Mailan, «Europa» της Stefi, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akyla, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «You & I» του Stylianou.

Από τον δεύτερο ημιτελικό πέρασαν στον τελικό τα «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky, «Labyrinth» της Mikay, «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκας, «Mad About It» του D3lta, «Sabotage» του Leroybroughtflowers, «Bulletproof» των Koza Mostra και «Αsteio» του Ζaf.

Η πρόκριση στους ημιτελικούς καθορίστηκε αποκλειστικά από το κοινό, ενώ στον τελικό ο νικητής θα προκύψει από συνδυασμό ψήφου κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών — ελληνικής και διεθνούς — που θα συμβάλουν με 25% η καθεμία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστικό ρόλο θα έχει η ψήφος του κοινού.

Ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετάσχει ως guest και ο Χρήστος Μάστορας.

Η επιλογή του φετινού εκπροσώπου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τη Eurovision 2026.

