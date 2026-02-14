Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό – Τα 14 τραγούδια που διεκδικούν το εισιτήριο

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιλέξει τον φετινό εκπρόσωπό της στη Eurovision, με τον τελικό του «Sing for Greece» να διεξάγεται την Κυριακή. Δεκατέσσερα τραγούδια πέρασαν από τους δύο ημιτελικούς και διεκδικούν τη νίκη.

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό - Τα 14 τραγούδια που διεκδικούν το εισιτήριο
14 Φεβ. 2026 9:48
Pelop News

Λίγες ώρες απομένουν για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό, με τη διαδικασία επιλογής να κορυφώνεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Οι δύο ημιτελικοί του «Sing for Greece» ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αναδεικνύοντας 14 τραγούδια που συνεχίζουν στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν τα «Άλμα» της Rosanna Mailan, «Europa» της Stefi, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akyla, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «You & I» του Stylianou.

Από τον δεύτερο ημιτελικό πέρασαν στον τελικό τα «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky, «Labyrinth» της Mikay, «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκας, «Mad About It» του D3lta, «Sabotage» του Leroybroughtflowers, «Bulletproof» των Koza Mostra και «Αsteio» του Ζaf.

Η πρόκριση στους ημιτελικούς καθορίστηκε αποκλειστικά από το κοινό, ενώ στον τελικό ο νικητής θα προκύψει από συνδυασμό ψήφου κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών — ελληνικής και διεθνούς — που θα συμβάλουν με 25% η καθεμία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστικό ρόλο θα έχει η ψήφος του κοινού.

Ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετάσχει ως guest και ο Χρήστος Μάστορας.

Η επιλογή του φετινού εκπροσώπου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τη Eurovision 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:03 «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα
12:00 Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ