Τα διεθνή fan sites και τα social media κατακλύζονται ήδη με θετικά σχόλια, τοποθετώντας την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σκηνή.

Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
11 Μαρ. 2026 22:40
Καθώς πλησιάζουμε στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στα μέσα Μαΐου (12, 14 και 16/05), ο χάρτης των στοιχημάτων μεταβάλλεται καθημερινά. Με την ανακοίνωση ολοένα και περισσότερων τραγουδιών από τις συμμετέχουσες χώρες, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» παραμένει σταθερά στην πρώτη πεντάδα των φαβορί, παρά τις μικρές αυξομειώσεις.

Το Top 5 των προγνωστικών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κατάταξη των φαβορί διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Φινλανδία: Παραμένει στην κορυφή με το «Liekinheitin» των Lampenius & Parkkonen.

  2. Γαλλία: Στη δεύτερη θέση με το «Regarde» της Monroe.

  3. Δανία: Στην τρίτη θέση με συνεχή ανοδική πορεία.

  4. Αυστραλία: Στην τέταρτη θέση με το «Eclipse» από την Delta Goodrem.

  5. Ελλάδα: Ο Akylas καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, έχοντας ωστόσο βρεθεί ακόμη και στην κορυφή σε προηγούμενες μετρήσεις.

