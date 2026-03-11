Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
Τα διεθνή fan sites και τα social media κατακλύζονται ήδη με θετικά σχόλια, τοποθετώντας την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σκηνή.
Καθώς πλησιάζουμε στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στα μέσα Μαΐου (12, 14 και 16/05), ο χάρτης των στοιχημάτων μεταβάλλεται καθημερινά. Με την ανακοίνωση ολοένα και περισσότερων τραγουδιών από τις συμμετέχουσες χώρες, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» παραμένει σταθερά στην πρώτη πεντάδα των φαβορί, παρά τις μικρές αυξομειώσεις.
Το Top 5 των προγνωστικών
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κατάταξη των φαβορί διαμορφώνεται ως εξής:
-
Φινλανδία: Παραμένει στην κορυφή με το «Liekinheitin» των Lampenius & Parkkonen.
-
Γαλλία: Στη δεύτερη θέση με το «Regarde» της Monroe.
-
Δανία: Στην τρίτη θέση με συνεχή ανοδική πορεία.
-
Αυστραλία: Στην τέταρτη θέση με το «Eclipse» από την Delta Goodrem.
-
Ελλάδα: Ο Akylas καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, έχοντας ωστόσο βρεθεί ακόμη και στην κορυφή σε προηγούμενες μετρήσεις.
