Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα

Καθώς πλησιάζουμε στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στα μέσα Μαΐου (12, 14 και 16/05), ο χάρτης των στοιχημάτων μεταβάλλεται καθημερινά. Με την ανακοίνωση ολοένα και περισσότερων τραγουδιών από τις συμμετέχουσες χώρες, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» παραμένει σταθερά στην πρώτη πεντάδα των φαβορί, παρά τις μικρές αυξομειώσεις.

Διαβάστε επίσης: Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media

Το Top 5 των προγνωστικών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κατάταξη των φαβορί διαμορφώνεται ως εξής:

Φινλανδία: Παραμένει στην κορυφή με το «Liekinheitin» των Lampenius & Parkkonen. Γαλλία: Στη δεύτερη θέση με το «Regarde» της Monroe. Δανία: Στην τρίτη θέση με συνεχή ανοδική πορεία. Αυστραλία: Στην τέταρτη θέση με το «Eclipse» από την Delta Goodrem. Ελλάδα: Ο Akylas καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, έχοντας ωστόσο βρεθεί ακόμη και στην κορυφή σε προηγούμενες μετρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



